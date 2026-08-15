صناعة السيارات الألمانية تفقد آلاف الوظائف وسط تزايد المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية

تشهد صناعة السيارات الألمانية نزيفًا متسارعًا في الوظائف، لتسجل أكبر تراجع في العمالة بين القطاعات الصناعية في البلاد، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني «ديستاتيس».
وتأتي صناعة السيارات في المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد قطاع الهندسة الميكانيكية، إلا أن عدد العاملين فيها تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2005.
وبنهاية النصف الأول من عام 2026، بلغ عدد العاملين في قطاع السيارات الألماني نحو 691,500 شخص، بانخفاض قدره 42,300 عامل، أو ما نسبته 5.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأفاد «ديستاتيس» بأن العمالة في قطاع الصناعات التحويلية تراجعت إجمالًا بنسبة 2.7%، بينما بلغ الانخفاض في قطاع السيارات 7.6%. وسجلت القطاعات الفرعية الأصغر المرتبطة بصناعة السيارات تراجعًا في العمالة بنسبة 10%، في حين خفضت شركات تصنيع السيارات نفسها عدد موظفيها بنسبة 6.1%.
وفي مايو الماضي، حذرت رابطة صناعة السيارات الألمانية من أن القطاع قد يفقد ما يصل إلى 225 ألف وظيفة بحلول عام 2035.
وأقدمت شركات تصنيع ألمانية كبرى، من بينها فولكسفاجن وأودي وبورش، على خفض أعداد العاملين في إطار جهودها لتقليص التكاليف والحفاظ على قدرتها التنافسية، في ظل تصاعد المنافسة من شركات السيارات الصينية وفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على الواردات.