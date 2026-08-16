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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إجازة المولد النبوي 2026 .. هل تُرحّل إلى الخميس 27 أغسطس؟

إجازة المولد النبوي 2026 .. هل تُرحّل إلى الخميس 27 أغسطس؟
إجازة المولد النبوي 2026 .. هل تُرحّل إلى الخميس 27 أغسطس؟
عبد الفتاح تركي

تترقب قطاعات واسعة من العاملين في مصر موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، بالتزامن مع اقتراب ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت الإجازة ستظل في موعدها المقرر يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، أم يصدر قرار حكومي بترحيلها إلى الخميس 27 أغسطس، بما يسمح بامتداد فترة الراحة لتشمل عطلة نهاية الأسبوع.

ووفق أحدث المعلومات المتاحة حتى اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، لم يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف من الأربعاء إلى الخميس، ولذلك يظل الأربعاء 26 أغسطس 2026 هو الموعد الرسمي المدرج للمناسبة، إلى حين صدور قرار حكومي نهائي في هذا الشأن.

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متى موعد إجازة المولد النبوي 2026 في مصر؟

يوافق المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول، وفق الأجندة الرسمية والحسابات الفلكية، ويترقب العاملون في مختلف القطاعات القرار الحكومي الذي يحدد بصورة نهائية يوم الإجازة وآلية تطبيقها على الجهات المختلفة.

وتعد ذكرى المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية التي تحظى بإجازة رسمية في مصر، ويشمل ذلك العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بينما تصدر القرارات المنظمة لتطبيق الإجازة على العاملين في القطاع الخاص وفق القواعد والضوابط المعمول بها.

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي إلى الخميس؟

حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026 إلى يوم الخميس 27 أغسطس، ولذلك فإن الحديث عن الخميس باعتباره يوم الإجازة لا يزال في إطار التوقعات المرتبطة بآلية ترحيل بعض العطلات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، ولا يمكن اعتباره موعدًا نهائيًا قبل صدور القرار الحكومي.

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وتتزايد أهمية هذا الملف بالنسبة إلى الموظفين، لأن نقل الإجازة من الأربعاء 26 أغسطس إلى الخميس 27 أغسطس سيغير شكل عطلة نهاية الأسبوع لدى العاملين الذين تكون عطلتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، إذ ستصبح فترة الراحة المتصلة ثلاثة أيام تبدأ من الخميس 27 أغسطس وتستمر حتى السبت 29 أغسطس، لكن تحقق هذا السيناريو يظل مرهونًا بصدور قرار رسمي من مجلس الوزراء.

ماذا يحدث إذا قررت الحكومة ترحيل الإجازة؟

في حال صدور قرار بترحيل إجازة المولد النبوي الشريف من الأربعاء 26 أغسطس إلى الخميس 27 أغسطس 2026، سيحصل الموظفون الذين يستفيدون من عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت على إجازة متصلة لمدة 3 أيام، تبدأ الخميس 27 أغسطس وتمتد إلى السبت 29 أغسطس، وهو ما يفسر اهتمام المواطنين بمعرفة القرار الحكومي قبل التخطيط للسفر أو قضاء عطلة قصيرة.

أما في حال عدم صدور قرار بالترحيل، فسيظل يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 هو يوم الإجازة المرتبط بذكرى المولد النبوي الشريف، ولذلك فإن أي معلومات تتحدث عن اعتماد الخميس 27 أغسطس بشكل نهائي قبل صدور القرار الرسمي ينبغي التعامل معها باعتبارها توقعات وليست إعلانًا حكوميًا نهائيًا.

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من يحصل على إجازة المولد النبوي الشريف؟

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف ضمن العطلات الرسمية التي ينتظرها العاملون في مصر، وتشمل في الأساس العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بينما ترتبط أوضاع العاملين في القطاع الخاص بالقرارات المنظمة للإجازة والقواعد المطبقة عليهم.

ويحظى موعد الإجازة باهتمام خاص كل عام، ليس فقط باعتبارها مناسبة دينية، وإنما أيضًا بسبب ارتباطها بتنظيم جداول العمل والسفر والرحلات والزيارات العائلية، فضلًا عن رغبة الموظفين في معرفة ما إذا كانت العطلة ستتصل بعطلة نهاية الأسبوع أم ستأتي في منتصف أيام العمل.

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟

وفيما يتعلق بالحكم الشرعي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فإن دار الإفتاء المصرية أكدت مشروعية الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن الاحتفال يمكن أن يكون من خلال إظهار الفرح بالمولد، وقراءة السيرة النبوية، والاقتداء بالنبي في أخلاقه وتعاليمه، وإطعام الطعام والتصدق على الفقراء والتوسعة على الأهل والأقارب.

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وتوضح دار الإفتاء في فتوى منشورة أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يكون من خلال صور متعددة من الطاعات والأعمال الصالحة، مع التأكيد على أن المقصود هو التعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وهو ما يفسر تعدد مظاهر إحياء المناسبة بين المسلمين.

وتشهد ذكرى المولد النبوي الشريف في مصر كل عام مظاهر مختلفة للاحتفال، إلى جانب تبادل التهاني بهذه المناسبة، في الوقت الذي تركز فيه المؤسسات الدينية على استحضار السيرة النبوية وما ارتبط بها من قيم الرحمة والتسامح وحسن الخلق والاقتداء.

ما الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2026؟

بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف، يتبقى في جدول العطلات الرسمية لعام 2026 عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر، والمقرر أن يكون يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، ليكون آخر إجازة رسمية مدرجة في جدول العطلات المتبقية خلال العام.

وتأتي الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2026 وفق المواعيد الواردة في النص الأصلي على النحو الآتي، الأربعاء 26 أغسطس 2026 بمناسبة المولد النبوي الشريف، والثلاثاء 6 أكتوبر 2026 بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر.

موعد إجازة المولد النبوي2026

هل تم حسم موعد الإجازة رسميًا؟

وبحسب أحدث المعلومات المتاحة حتى الأحد 16 أغسطس 2026، فإن موعد المولد النبوي الشريف نفسه محدد يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، بينما لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بشأن ترحيل الإجازة إلى الخميس 27 أغسطس، وبالتالي فإن الموعد الذي يمكن الاستناد إليه حاليًا هو الأربعاء 26 أغسطس، مع انتظار القرار الحكومي بشأن إمكانية الترحيل.

ويظل صدور قرار مجلس الوزراء هو الفيصل في تحديد ما إذا كانت الإجازة ستبقى يوم الأربعاء أو سيتم ترحيلها إلى الخميس، ولذلك فإن المواطنين الراغبين في معرفة عدد أيام الراحة المتصلة خلال هذه المناسبة عليهم متابعة الإعلان الرسمي قبل اعتماد أي خطط مبنية على ترحيل العطلة.

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