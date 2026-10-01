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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديو قديم يعيد فتح ملف «عبد الرحمن منصور»أدمن صفحة متصدقش.. ماذا قال عصام العريان عن علاقته بجماعة الإخوان؟

عصام العريان
عصام العريان
مصطفى الرماح

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية اليوم تفاصيل ضبط عدد من القائمين على صفحة “متصدقش”، وكشفت عن هوية الشخص الذى يدير الصفحة من خارج البلاد، عاد إلى الواجهة مقطع فيديو قديم للقيادي الإخواني عصام العريان، يتحدث خلاله عن عبد الرحمن منصور وعلاقته بجماعة الإخوان.

المقطع القديم، الذي يعود إلى إحدى المقابلات التليفزيونية، يتضمن حديثًا مباشرًا من عصام العريان عن عبد الرحمن منصور، حيث يظهر العريان خلال اللقاء وهو يتحدث عن انتمائه إلى جماعة الإخوان، إلى جانب الإشارة إلى دوره كأحد القائمين على صفحة “كلنا خالد سعيد”.

ويأتي تداول هذا المقطع بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية اليوم بشأن عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور، والذي اعلنت الوزارة إنه يدير من خارج البلاد صفحة “متصدقش”، والتى تتناول نشر أخبار مغلوطة وتحريف الحقائق.

حيث أثبتت التحريات كشفت أن الصفحة تأتي ضمن اللجان الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، وأن منصور يعاونه داخل البلاد عدد من العناصر، واللذين يقومون بإعداد أخبار مغلوطة ومفبركة وإرسالها إليه لنشرها عبر الصفحة، مقابل تمويلات مالية من الخارج. 

كما أعلنت ضبط 6 من أعضاء الفريق العامل داخل البلاد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

من «كلنا خالد سعيد» إلى «متصدقش»

ويعيد ظهور الفيديو القديم تسليط الضوء على مسار ارتبط باسم عبد الرحمن منصور لسنوات مع العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فمنصور عُرف باعتباره أحد القائمين على صفحة «كلنا خالد سعيد»، 

أما الفيديو المتداول حاليًا، فيكتسب أهمية إضافية بالنسبة للواقعة الجديدة، باعتبار أن المتحدث فيه هو عصام العريان، أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان، والذي شغل في وقت سابق منصب الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ونائب رئيس الحزب، كما كان عضوًا بمكتب إرشاد الجماعة. 

وخلال اللقاء التليفزيوني، يتحدث العريان عن عبد الرحمن منصور، ويصفه بأنه عضو بجماعة الإخوان، في إشارة إلى انتمائه التنظيمي، كما يتطرق إلى دوره كأدمن لصفحة «كلنا خالد سعيد».

وهنا يأتي الفيديو القديم ليعيد طرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين عبد الرحمن منصور وجماعة الإخوان، خاصة مع ظهور أحد أبرز قيادات الجماعة في لقاء تليفزيوني سابق وهو يتحدث صراحة عن انتماء منصور للجماعة.

الداخلية: إجراءات قانونية بحق المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية  في بيانها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشيرة إلى أن من بين المضبوطين شخصًا مقيدًا بنقابة الصحفيين، بينما لا يحمل باقي المضبوطين عضوية النقابة، وأنه جرى إحاطة نقيب الصحفيين بضبط الصحفي المذكور وخلفيات وملابسات الواقعة.


 

وزارة الداخلية متصدقش عصام العريان جماعة الإخوان

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