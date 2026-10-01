قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار الألماني يحذر من تقليص المساعدات المقدمة لأوكرانيا
هل الشك بعد الصلاة في نسيان ركن منها يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب
ثروت الخرباوي يكشف علاقة الإخواني الهارب عبد الرحمن منصور بمنصة «متصدقش» | خاص
في غياب رونالدو.. منتخب البرتغال يفوز على الدنمارك برباعية بدوري الأمم الأوروبية
رغم الارتفاع.. سعر الجنيه الذهب مستقر دون الـ 50 ألف جنيه
اعتقال 15 إسرائيليا في حيفا تظاهروا لوقف الحرب على غزة
ترامب: ارتفاع الأسعار "غلطة" الديمقراطيين ونعمل على إصلاح الوضع
وزير الأوقاف عن احتفال السفارة العراقية بيوم السيادة: يوم خالد في وجدان كل عربي.. صور
مصر تدين استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة
شريف عامر: أسعار الهواتف في مصر ترتفع بنسب تصل إلى 78% مقابل 6 و7% عالميًا
موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ورابط الاستعلام
مصر ترد| اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة «شخص غير مرغوب فيه» وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب المقاطع الفاضحة.. حجز بلوجر حدائق أكتوبر على ذمة تحريات مباحث الآداب

المتهمة
المتهمة
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بأكتوبر حجز صانعة محتوى "بلوجر" 24 ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب بالجيزة حول نشاط المتهمة.

وكلفت النيابة الجهات الفنية المختصة بفحص هاتف المتهمة المضبوط وبيان محتواه من مقاطع فيديو وحسابات شخصية تستخدمها في نشر تلك المقاطع الخادشة للحياء.

ورصدت الأجهزة الأمنية قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها في أثناء الرقص بملابس اعتُبرت خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وعثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المشار إليه.

وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع الفيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المقاطع الخادشة للحياء مباحث الآداب بلوجر حجز صانعة محتوى الجيزة النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

طوله 15 مترًا.. السيطرة على حريق مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

طوله 15 مترا.. حريق يلتهم مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

الرئيس

ليست تراخيص السيارات فقط.. 5 قرارات من الرئيس السيسي في صالح المواطن

دار الأوبرا

استقالة رئيس دار الأوبرا المصرية و أزمة مهرجان الموسيقى العربية | القصة الكاملة وأسباب الرحيل

ترخيص سيارة ملاكي ثلاث سنوات

بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة

قبل نهاية 2027.. محافظ القاهرة: نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية بالقاهرة

محافظ دمياط

محافظ دمياط: الوعي المجتمعي يمثل حائط الصد الأول في مواجهة الشائعات

محافظ دمياط

تكريم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة داخل دمياط

بالصور

وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

صابرين
صابرين
صابرين

لوك جريء.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف

التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت أغنية «بيت الشعر» فى القلعة بالاردن وردود الفعل فاقت التوقعات .. خاص

مصطفى شوقي

مصطفى شوقي يطرح كليب بعنوان «العب يا سمك»

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد