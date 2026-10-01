بسبب المقاطع الفاضحة.. حجز بلوجر حدائق أكتوبر على ذمة تحريات مباحث الآداب

قررت النيابة العامة بأكتوبر حجز صانعة محتوى "بلوجر" 24 ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب بالجيزة حول نشاط المتهمة.

وكلفت النيابة الجهات الفنية المختصة بفحص هاتف المتهمة المضبوط وبيان محتواه من مقاطع فيديو وحسابات شخصية تستخدمها في نشر تلك المقاطع الخادشة للحياء.

ورصدت الأجهزة الأمنية قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها في أثناء الرقص بملابس اعتُبرت خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وعثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المشار إليه.

وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع الفيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.