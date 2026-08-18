نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

يترقب آلاف طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026، بعد انتهاء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وسط استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان النتائج عقب الانتهاء من مراجعة وفرز رغبات الطلاب وتحديد أعداد المقبولين بالكليات والمعاهد المختلفة.

وتأتي نتيجة المرحلة الثانية بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات مساء الاثنين 17 أغسطس 2026، عقب قرار مكتب التنسيق مد فترة التسجيل يوما إضافيا لإتاحة فرصة أمام الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال رغباتهم في الموعد المحدد.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لإعلان النتائج

تجتمع اللجنة العليا للتنسيق اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمراجعة نتائج أعمال التنسيق وحسم الأعداد النهائية للطلاب المقرر قبولهم بالكليات والمعاهد.

ومن المقرر أن يعرض مكتب التنسيق الإحصائيات الخاصة بأعداد الطلاب والرغبات المسجلة على اللجنة، تمهيدا لاعتماد النتائج وإتاحتها إلكترونيا أمام الطلاب.

وبحسب التوقعات المعلنة، من المنتظر ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 خلال الساعات المقبلة، أو في غضون 72 ساعة من إغلاق باب تسجيل الرغبات، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا.

عدد طلاب المرحلة الثانية 2026

بلغ إجمالي عدد الطلاب المستهدفين في المرحلة الثانية نحو 266 ألفا و476 طالبا وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظام الحديث، وفقا للأعداد المعلنة من مكتب التنسيق.

وبدأ المكتب عقب انتهاء التسجيل في فرز رغبات الطلاب وترتيبها وفقا للمجموع والرغبات وقواعد التوزيع الجغرافي، تمهيدا لتحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية فور إعلانها رسميا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

(https://tansik.digital.gov.eg.com)

ويحتاج الطالب إلى إدخال رقم الجلوس والرقم السري للاطلاع على الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 من خلال الخطوات التالية.

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2. اختيار خدمة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

3. إدخال رقم الجلوس.

4. كتابة الرقم السري.

5. الضغط على عرض النتيجة.

6. ظهور اسم الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

موعد تقليل الاغتراب 2026

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي الجدول الزمني لمرحلة تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

وتشمل مرحلة تقليل الاغتراب الطلاب المرشحين من المرحلتين الأولى والثانية، على أن يتم تقديم طلبات التحويل إلكترونيا من خلال موقع التنسيق فقط، دون إجراء تحويلات ورقية بين الكليات والمعاهد.

وتخضع التحويلات لقواعد تقليل الاغتراب والتوزيع الجغرافي والضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2026

بدأ تسجيل رغبات المرحلة الثانية يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، وكان من المقرر أن يستمر حتى الأحد 16 أغسطس، قبل أن يقرر مكتب التنسيق مد فترة التسجيل حتى الساعة السابعة مساء الاثنين 17 أغسطس 2026.

وأتاح موقع التنسيق للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات أو تعديلها إلكترونيا على مدار 24 ساعة طوال فترة التسجيل.

كما وفرت الجامعات الحكومية معامل الحاسب الآلي لمساعدة الطلاب في تسجيل الرغبات وتقديم الدعم الفني والإرشادي مجانا خلال مواعيد العمل الرسمية.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2026 علمي

حدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثانية لطلاب الشعب العلمية بالنظام الحديث عند 220 درجة فأكثر بنسبة 68.75%، وبلغ عدد الطلاب نحو 234 ألفا و866 طالبا.

أما طلاب النظام القديم بالشعب العلمية، فبلغ الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثانية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%، بإجمالي 379 طالبا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2026 أدبي

وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية بالنظام الحديث، حدد الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثانية عند 205 درجات فأكثر بنسبة 64.06%، وبلغ عدد الطلاب نحو 31 ألفا و610 طلاب.

الفرق بين الحد الأدنى للمرحلة والقبول بالكليات

وأكدت قواعد التنسيق ضرورة التفرقة بين الحد الأدنى للتقدم إلى مرحلة التنسيق والحد الأدنى للقبول بالكليات.

فالحد الأدنى البالغ 220 درجة للشعب العلمية و205 درجات للشعبة الأدبية هو الحد الذي يسمح للطالب بالتقدم إلى المرحلة الثانية، بينما يتحدد الحد الأدنى للقبول بكل كلية بعد انتهاء تسجيل الرغبات وفرزها.

وتختلف الحدود الدنيا للكليات وفقا لأعداد الطلاب وترتيب رغباتهم ومجاميعهم والأعداد المقرر قبولها بكل كلية، إلى جانب قواعد التوزيع الجغرافي.

تحذير من الشائعات بشأن نتيجة التنسيق

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على المنصات الرسمية للوزارة وموقع التنسيق الإلكتروني للحصول على المعلومات المحدثة بشأن النتائج ومراحل التنسيق المقبلة.

كما شددت على عدم الانسياق وراء الشائعات أو النتائج المتداولة عبر مصادر غير رسمية، خاصة فيما يتعلق بالحدود الدنيا للكليات وموعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وتقليل الاغتراب.