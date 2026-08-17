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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تعتمد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام والخدمات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

اعتمدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول ، وفصول الخدمات بالمدارس الثانوية العامة، للعام الدراسي 2026/2027، بحضور عبد الرحمن محمد عبد اللطيف مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة ، ،وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى وحصر الفراغات والأماكن المتاحة بمختلف الإدارات التعليمية في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومواصلة أعمال تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية بمختلف نوعياتها.

وأكدت المحافظ ، أن اعتماد المرحلة الثانية وفصول الخدمات يأتي في إطار الحرص العام على تحقيق الاستفادة المثلى من الأماكن المتاحة بالمدارس، وإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص أمام الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية بكل إدارة تعليمية والضوابط المنظمة للقبول.

وأوضح عبد الرحمن محمد عبد اللطيف مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة،  أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية وفقًا للنتيجة التكرارية والفراغات المتاحة على مستوى كل إدارة تعليمية بواقع 230 درجة بإدارة الخارجة التعليمية ، و 225.5 درجة بإدارة الداخلة ، 225 درجة بإدارة الفرافرة ، 225.5 درجة بإدارة بلاط ، و 240 درجة بإدارة باريس.

وفيما يتعلق بفصول الخدمات المسائية ، اعتمدت المحافظ تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة فى ضوء إتاحة فرصة تعليمية إضافية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في استكمال دراستهم بالمرحلة الثانوية ممن يقل مجموعهم عن الحد الأدنى المقرر للقبول بالثانوي العام، على ألا يقل عدد الطلاب المتقدمين لفصول الخدمات هذا العام عن 25 طالبًا بكل إدارة تعليمية، وبحد أدنى 195 درجة، مع مراعاة أعداد الطلاب والفراغات المتاحة بكل إدارة تعليمية، وفق القواعد المنظمة.

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