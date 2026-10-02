رئيسا وزراء قطر واليابان يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم /الجمعة/ في طوكيو، مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، حيث بحثا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالات الاقتصاد وأمن الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتجارة والاستثمار والصناعات المتقدمة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم - أن الجانبين استعرضا - خلال الاجتماع - عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة قطر واليابان، كما أشادا بنجاح دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026» المقامة حاليًا في اليابان، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون بين البلدين خلال استضافة دولة قطر للدورة المقبلة.