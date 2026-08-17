أخبار الوادي الجديد| المحافظ تعتمد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة وفصول الخدمات.. وإنشاء مدرسة فوسفات مصر

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها.

محافظ الوادي الجديد تعتمد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة وفصول الخدمات للعام الدراسي 2026/2027

اعتمدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول ، وفصول الخدمات بالمدارس الثانوية العامة، للعام الدراسي 2026/2027، بحضور الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد اللطيف مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة ، ،وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى وحصر الفراغات والأماكن المتاحة بمختلف الإدارات التعليمية في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومواصلة أعمال تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية بمختلف نوعياتها.

وأكدت المحافظ ، أن اعتماد المرحلة الثانية وفصول الخدمات يأتي في إطار الحرص العام على تحقيق الاستفادة المثلى من الأماكن المتاحة بالمدارس، وإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص أمام الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية بكل إدارة تعليمية والضوابط المنظمة للقبول.

وأوضح الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد اللطيف مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية وفقًا للنتيجة التكرارية والفراغات المتاحة على مستوى كل إدارة تعليمية بواقع 230 درجة بإدارة الخارجة التعليمية ، و 225.5 درجة بإدارة الداخلة ، 225 درجة بإدارة الفرافرة ، 225.5 درجة بإدارة بلاط ، و 240 درجة بإدارة باريس.

وفيما يتعلق بفصول الخدمات المسائية ، اعتمدت المحافظ تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة فى ضوء إتاحة فرصة تعليمية إضافية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في استكمال دراستهم بالمرحلة الثانوية ممن يقل مجموعهم عن الحد الأدنى المقرر للقبول بالثانوي العام، على ألا يقل عدد الطلاب المتقدمين لفصول الخدمات هذا العام عن 25 طالبًا بكل إدارة تعليمية، وبحد أدنى 195 درجة، مع مراعاة أعداد الطلاب والفراغات المتاحة بكل إدارة تعليمية، وفق القواعد المنظمة.

لبحث مستجدات المشروعات..

محافظ الوادي الجديد تلتقي رئيس "فوسفات مصر"

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، المهندس ناصر شاهين رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر؛ وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنتاج حمض الفوسفوريك، وبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

حيث اطمأنت المحافظ على سير العمل بمشروع إنتاج الفوسفوريك، لافتةً أن الأعمال تسير دون معوقات وفق الجدول الزمني المتفق عليه، ومن المخطط تسليم المشروع من قبل الجانب الصيني المشرف على تنفيذ المشروع لبدء الإنتاج الفعلي للمصنع خلال عام ٢٠٢٨ كأول مصنع لحامض الفوسفوريك بالمحافظة.



كما حرصت على متابعة مؤشرات الآداء والتشغيل والاحتياطي التعديني لهضبة أبو طرطور وقطاع قلوع الصبايا، بالإضافة لموقف المشروعات التعدينية الجديدة وأعمال التوسع والاستكشاف بغرب الموهوب ووادي البطيخ، مؤكدةً دعم المحافظة الكامل لما يتم استكشافه من توسعات تسهم في تعزيز عوائد المشروع ودعم روافد الاقتصاد المحلي، حيثُ يمثل مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك نقلة نوعية حقيقية لاستغلال خام الفوسفات وتحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، كأحد أهم المشروعات التنموية الواعدة بالمحافظة والمشروعات التعدينية الكبرى في مصر.

كما تطرّق اللقاء لاستعراض تفاصيل مشروع إنشاء مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وأعربت المحافظ عن شكرها وتقديرها لوزارة التربية والتعليم وشركة فوسفات مصر لسرعة الاستجابة والإسراع في الانتهاء من البروتوكول لتطوير وتأهيل مقر المدرسة المقرر دخولها الخدمة العام القادم كأول مدرسة للتعدين التطبيقي بالمحافظة.

وأكدت المحافظ على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين المحافظة والشركة في سبيل تعظيم استغلال الموارد المتاحة للمحافظة وخدمة وتنمية المجتمع، لافتةً لحرص المحافظة على توفير خدمات مستحدثة للمواطنين في كافة المجالات، وفي مقدمتها فرص التعليم النوعي المتميز ورفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية، ودعم تطوير التعليم الفني بما يسهم في تأهيل طلابه لسوق العمل داخل المحافظة وخارجها.

السيطرة على حريق في 5 كرفانات خشبية على طريق موط شرق العوينات بالوادي الجديد

اندلع حريق داخل عدد من الكرفانات الخشبية بطريق موط شرق العوينات بنطاق مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق بـ5 كرفانات خشبية في الوادي الجديد

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بالكرفانات، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران.

٧وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وإخماده، فيما تجرى أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، وأسفر الحريق مبدئيًا عن احتراق 5 كرفانات خشبية بداخلها مبيدات زراعية



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية والوقوف على أسباب وملابسات الحريق وحصر الخسائر