إعلام «بني سويف» تحصد المركز الثالث عربيًا والـ16 في الترتيب العام لـ«آرسيف 2026» للمجلات العلمية

​أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تحقيق المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري الصادرة عن كلية الإعلام بالجامعة إنجازًا علميًا ودوليًا جديدًا؛ حيث حصدت المركز الثالث على مستوى الوطن العربي في تخصص الإعلام والاتصال، والمركز السادس عشر في الترتيب العام بين المجلات العلمية العربية، وذلك وفقًا لتقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية «آرسيف Arcif» لعام 2026، وجاء بإشراف الدكتور ممدوح مكاوي عميد كلية الإعلام، والدكتور إسلام عثمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

​وأوضح رئيس الجامعة أن المجلة استطاعت تحقيق معامل تأثير بلغ 2.444، إلى جانب نجاحها في التصنيف ضمن الفئة (Q3) في تخصص الإعلام والاتصال، وهو ما يعكس الطفرة النوعية والجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة وكلية الإعلام للارتقاء بمستوى البحث العلمي والنشر الأكاديمي، وتعزيز حضور المجلات والدوريات العلمية للجامعة في مختلف التصنيفات العربية والدولية.

​كما أشار الدكتور طارق علي، إلى أن هذا التتويج جاء عقب عملية تقييم شاملة أجراها معامل «آرسيف»، شملت فحص ودراسة بيانات أكثر من 5650 عنوان مجلة علمية وبحثية في مختلف التخصصات صادرة عن أكثر من 2600 هيئة علمية وبحثية على مستوى العالم العربي، حيث لم تنجح سوى 1303 مجلات فقط في استيفاء معايير الاعتماد المتوافقة مع المعايير العالمية المعمول بها، وهو ما يبرز القيمة العلمية الكبيرة للترتيب الذي حققته مجلة كلية الإعلام.

​ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح مكاوي أن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام الكلية والمجلة بالمعايير العلمية والتحريرية ودقة إجراءات التحكيم والأمانة العلمية، مشيدًا بجهود قيادات الكلية والقائمين على هيئة تحرير المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري، ومتمنيًا للمنظومة البحثية بالجامعة استمرار التقدم والتميز والوصول إلى أرقى المستويات العالمية.