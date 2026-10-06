كلية تمريض بني سويف توقّع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "بهية" لتدريب الطلاب

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وقّعت كلية التمريض بالجامعة بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى "بهية" المتخصص في الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعملي وتطوير مهارات الكوادر الطبية الشابة ورفع كفاءتهم. وبإشراف الدكتورة حنان الزبلاوي عميد كلية التمريض وبحضور ومشاركة الدكتور محمد عمارة المدير التنفيذي لمؤسسة ومستشفيات بهية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن الجامعة حريصة كل الحرص على مد جسور التعاون مع المؤسسات الطبية الكبرى والمتميزة مثل مستشفى "بهية"، بما يسهم في إتاحة فرصة حقيقية لطلاب الامتياز للاحتكاك المباشر بالبيئة العمليّة واكتساب خبرات ميدانية متطورة في تقديم الرعاية التمريضية الشاملة لمحاربات سرطان الثدي.

وأوضح رئيس الجامعة أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي عالي الجودة، فضلاً عن تعزيز الدور المجتمعي والتوعوي للجامعة في مكافحة أورام الثدي وتلبية احتياجات سوق العمل الطبي بتميز وكفاءة.

وأضاف الدكتور طارق علي، أن البرنامج التدريبي المخصص لطلاب الامتياز داخل أقسام المستشفى المختلفة سيساعدهم على التعرف على أحدث البروتوكولات العلاجية والأجهزة الطبية المستخدمة عالميًا، مشيدًا بدور مؤسسة "بهية" في دعم الأجيال الجديدة من الكوادر الطبية ونقل الخبرات المتقدمة إليهم في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتعليمية.

من جانبها، أعربت الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عن سعادتها البالغة بإبرام هذا البروتوكول، مشيرةً إلى أنه يفتح آفاقاً واسعة أمام طلاب الامتياز بالكلية للحصول على تدريب عملي رفيع المستوى يسهم في صقل مهاراتهم الشخصية والمهنية وتهيئتهم بشكل كامل لخدمة المجتمع الطبي بكفاءة عالية.