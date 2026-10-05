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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بني سويف يشهد احتفالية بانتصارات أكتوبر ويؤكد أهمية تعزيز الانتماء الوطني

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

شهد الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، احتفالية مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من قيادات التعليم.


وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات والفعاليات التي استعرضت بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، وما جسدته هذه الملحمة الوطنية من قيم العزيمة والإرادة والتضحية والفداء من أجل الوطن.
وأكد الدكتور عصام عمارة أن ذكرى انتصارات أكتوبر تمثل مناسبة مهمة لاستحضار قيم الإرادة والعمل والتضحية، مشيرًا إلى أهمية أن تظل هذه الذكرى حاضرة في وجدان الأجيال الجديدة، بما تحمله من دروس ملهمة في الإصرار على تحقيق الأهداف وخدمة الوطن.
وأشار مدير المديرية إلى أن دور المدرسة لا يقتصر على تقديم المعرفة والمهارات التعليمية والفنية، وإنما يمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه بتاريخ وطنه ومسؤولياته تجاه المجتمع، مؤكدًا أن غرس قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن يمثل أحد المحاور الأساسية للعمل التربوي.
وأضاف أن أبناء مصر قادرون على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مستلهمين من روح أكتوبر قيم الإرادة والعطاء والتميز، ومترجمين هذه القيم إلى عمل جاد يسهم في خدمة الوطن وصناعة مستقبل أفضل.
جاء ذلك بحضور محمد صلاح، وكيل المديرية، ومحمد سرور، مدير عام التعليم الفني، وأحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، وخالد عبد العظيم، مدير إدارة بني سويف التعليمية، والعميد سراج الدين ماهر، قائد قطاع مدارس مستقبل مصر، والأستاذة رباب صلاح، وكيل الإدارة، والأستاذة هالة حسانين ، مديرة مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب عدد من قيادات التعليم والمعلمين والطلاب.
وتأتي الاحتفالية ضمن الفعاليات التي تنظمها المؤسسات التعليمية بمحافظة بني سويف احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بما يعزز وعي الطلاب بتاريخ وطنهم، ويرسخ لديهم قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، ويعرفهم بمحطات مضيئة من تاريخ مصر.

بني سويف تعليم بني سويف مدارس بني سويف

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