مدير أمن بني سويف يتابع سير العمل بمنظومة الشباك الواحد داخل وحدات المرور

أجرى اللواء دكتور عماد بركات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل وتطبيق منظومة الشباك الواحد داخل وحدات المرور بالمراكز التابعة لنطاق المديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، بشأن مواصلة تطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المواقع الشرطية، يرافقه خلال الجولة العميد محمد جنيدي مدير الإدارة العامة لمرور بني سويف

وتابع مدير أمن بني سويف خلال الجولة انتظام العمل داخل وحدات المرور، ومدى الالتزام بتطبيق منظومة الشباك الواحد، التي تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل زمن تقديم الخدمات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط وسرعة الإنجاز، بما يواكب جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

واطلع اللواء دكتور عماد بركات على آليات العمل داخل الوحدات، ومراحل تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمل، وحسن التعامل مع المواطنين، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم أثناء إنهاء الإجراءات.

ووجّه اللواء دكتور عماد بركات باستمرار المتابعة الميدانية، والتأكيد على حسن معاملة المواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة من مديرية أمن بني سويف لآليات العمل داخل المواقع الشرطية، والتأكد من تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تطوير الخدمات الجماهيرية، وتيسير الإجراءات، وتقديم خدمة شرطية متطورة تواكب احتياجات المواطنين.