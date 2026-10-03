عايز حقي.. شاب مصري يستغيث من أمام الكعبة لاستعادة سبيكة ذهب في بني سويف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مصري ظهر أمام الكعبة المشرفة، يوجه خلاله استغاثة للمطالبة بإعادة سبيكة ذهب قال إنها تعرضت للسرقة في محافظة بني سويف.

شاب متداول

وظهر الشاب في الفيديو، يناشد إعادة السبيكة الذهبية، مطالبًا بمساعدته في الوصول إليها واستردادها، وسط تفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المتداول.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، مطالبين بكشف ملابسات الواقعة والتحقق من تفاصيلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت واقعة السرقة.

ولم يتسنَ حتى الآن التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل الواقعة أو تحديد ملابسات سرقة السبيكة الذهبية، فيما يستمر تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.