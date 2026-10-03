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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

براتب 13 ألف جنيه .. 958 وظيفه جديدة في 43 شركة

وظائف
وظائف
محمد غالي

تتزايد معدلات البحث من جانب الشباب عن فرص العمل الجديدة التي توفرها وزارة العمل، بالتزامن مع الإعلان عن مجموعة من الوظائف المتاحة في عدد من شركات القطاع الخاص بمختلف المحافظات، والتي تستهدف توفير فرص تشغيل مناسبة للباحثين عن العمل وربط مهاراتهم و مؤهلاتهم باحتياجات سوق العمل.

فرص العمل

براتب 13 ألف جنيه ..958 فرصة عمل جديدة في 43 شركة

وأعلنت وزارة العمل توفير 958 فرصة عمل جديدة داخل 43 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 12 محافظة، في مجموعة متنوعة من التخصصات والمجالات، بما يتيح فرصا للراغبين في الالتحاق بسوق العمل من أصحاب المؤهلات والخبرات المختلفة.

وتشمل المحافظات التي تتوافر بها فرص العمل: القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والأقصر، والجيزة، والوادي الجديد، وبورسعيد، والغربية، وقنا، والقليوبية، والفيوم، والشرقية.

ما التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل؟

تتنوع الوظائف المطروحة لتشمل عددا كبيرا من المجالات الهندسية والفنية والإدارية والخدمية، ومن أبرز التخصصات المطلوبة:

مهندسو الإنتاج والميكانيكا والكهرباء والميكاترونكس.

فنيو الكهرباء والتبريد والتكييف والصيانة.

المحاسبون وأخصائيو التوظيف وشؤون العاملين.

وظائف المبيعات وخدمة العملاء.

وظائف التعليم والسياحة والفنادق.

وظائف الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة.

وظائف الزراعة والنقل والخدمات اللوجستية.

عمال الإنتاج والخياطة والمخازن.

السائقون والطهاة.

وتختلف شروط الالتحاق بالوظائف من شركة إلى أخرى، وفقا لطبيعة كل وظيفة والمؤهلات والخبرات المطلوبة.

فرص العمل

ما قيمة رواتب الوظائف المعلنة؟

تختلف قيمة الأجور وفقا لطبيعة الوظيفة، والمؤهل الدراسي، والخبرة المطلوبة، حيث تبدأ رواتب بعض الوظائف من 7 آلاف جنيه شهريا، بينما تصل في بعض التخصصات الهندسية والفنية إلى 25 ألف جنيه.

كما تتراوح أجور عدد من الوظائف الأخرى بين 7 آلاف و13 ألف جنيه شهريا، مع تحديد بعض الرواتب وفقا للحد الأدنى للأجور والخبرة المطلوبة لكل وظيفة.

وتوفر بعض الشركات مزايا إضافية للعاملين، من بينها التأمين الصحي والاجتماعي والمكافآت السنوية، بحسب طبيعة الوظيفة ونظام العمل المعتمد لدى كل شركة.

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل

يمكن للراغبين في التقدم للفرص المعلنة التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات، أو إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، كما يمكن التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، وفقا لوسائل وإجراءات التقديم المحددة لكل فرصة.

فرص العمل

وزارة العمل تتابع إجراءات التوظيف

وأكدت وزارة العمل متابعة جدية فرص العمل التي يتم الإعلان عنها، من خلال توجيه مديريات العمل المختصة بمتابعة إجراءات التقديم والتوظيف، والعمل على تيسير وصول الشباب إلى الوظائف المناسبة لهم.

كما تشمل المتابعة التأكد من التزام الشركات بالضوابط القانونية المنظمة للعمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن حقوق العاملين.

ودعت الوزارة الشباب والباحثين عن العمل إلى الاطلاع على الوظائف المتاحة والتقدم إلى الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، مشيرة إلى استمرار جهودها في توفير فرص التشغيل المباشر، بالتوازي مع برامج التدريب المهني المجانية التي تستهدف تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

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