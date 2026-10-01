وظائف الكهرباء 2026.. اعرف التخصصات المطلوبة وشروط التقديم

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الهندسية في مجال التشغيل والصيانة، وذلك بنظام المكافأة الشاملة الشهرية.

الوظائف والتخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف الهندسية المطلوبة للعمل في مجال التشغيل والصيانة التخصصات التالية:

مهندسو كهرباء قوى.

مهندسو ميكانيكا قوى.

مهندسو اتصالات.

ويشترط حصول المتقدم على بكالوريوس الهندسة في التخصص المطلوب، إلى جانب القيد بنقابة المهندسين.

شروط التقديم على وظائف الكهرباء

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، لوظائف الكهرباء أبرزها:

-ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في تاريخ نهاية التقديم.

-أن يكون مصري الجنسية.

-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

-أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

-لا يشترط وجود خبرة سابقة.

-إجادة العمل ضمن فريق.

-الالتزام بالقوانين والقدرة على التواصل الفعال.

موعد وطريقة التقديم على وظائف الكهرباء

يستمر التقديم لمدة أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان في 2 أكتوبر 2026، مع عدم الالتفات إلى الطلبات غير المستوفية للشروط المحددة.

ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، أو عن طريق مسح رمز QR الموجود في صورة الإعلان.

نظام التعاقد وشرط التعيين

أوضحت الشركة أن التعاقد سيكون بنظام المكافأة الشاملة الشهرية، مع وضع العامل تحت الاختبار لمدة عام على الأقل.

كما تمنح الأولوية لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوب التعيين بها، ويشترط للقبول اجتياز الاختبارات المقررة بنجاح وثبوت اللياقة الطبية.

التواصل مع المتقدمين والمستندات المطلوبة

يتم الاتصال بالمتقدمين المستوفين للشروط من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل أثناء التقديم، لتحديد مواعيد الاختبارات.

وعند الحضور، يجب إحضار أصول المستندات للاطلاع عليها، وتشمل المؤهل الدراسي، ومستند الخدمة العسكرية، وكارنيه نقابة المهندسين، وبطاقة الرقم القومي.