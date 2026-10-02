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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد.. تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالشؤون الصحية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

ترأس محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، لجنة اختبارات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم منظومة العمل الصحي، واختيار الكفاءات المؤهلة لتولي المناصب القيادية وفقًا للضوابط والمعايير المقررة.

جاء ذلك بحضور عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وحامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، وعضوية كل من  أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة، والدكتور حسام الدين صفوت مدير عام الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتورة نجوى واعر عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد صالح نقيب الأطباء بالوادي الجديد، وممثلي الشئون القانونية بالمحافظة.

وشملت الاختبارات 67 متقدمًا ومتقدمة لشغل وظائف مديري الإدارات الصحية الخمس، إلى جانب مديري إدارات الطب العلاجي، والطب الوقائي، والصيدلة، والأمومة والطفولة، والمستشفيات، والترصد، والموارد البشرية، والشؤون الإدارية، حيث تم إجراء الاختبارات لنصف العدد المستوفي للشروط، على أن تُستكمل أعمال اللجنة مع باقي المتقدمين في موعد لاحق.

وتضمنت أعمال اللجنة تقييم المتقدمين وفقًا لمجموعة من المعايير المهنية والتخصصية، والخبرات العملية، والقدرات والمهارات الإدارية والقيادية، ومدى الإلمام بمتطلبات الوظائف المستهدفة، وذلك في ضوء الضوابط القانونية والمعايير المعتمدة لاختيار الكفاءات المؤهلة لشغل تلك الوظائف.

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