5 أيام بدون مياه ولا إنذار مسبق.. أهالي قرية صفط النور بالفشن يشكون لمحافظ بني سويف

يعاني الألاف من أهالي قرية صفط النور التابعة لكرز الفشن جنوب محافظة بني سويف من إنقطاع مياه الشرب عن القرية منذ خمسة أيام متصلة .

وطالب الأهالي من اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف بالتدخل ومخاطبة شركة مياه الشرب بسرعة حل المشكلة خاصة وأن معظم أبناء القرية في مراحل التعليم المختلفة وقطع المياه يعوقهم عن الذهاب للمدارس والجامعات .

صدي البلد ألتقي وبعض المواطنين بالقرية في البداية قال عصام السويفي كيف ينام المسؤل عن المياه وقرية بحالها تضم اكثر من 20 ألف نسمة لايوجد بها مياه لمدة 5 أيام متصلة.

ويقول الشيخ محمود عبدالحليم من ابناء القرية لم نتلق إية إنذارات لقطع المياه والاهالي يتوجهون الي المساجد للوضوء وقضاء حوائجهم لكن دون نتيجة فالمياه مقطوعة عن القرية ولا توجد حتي بمواتير الرفع فماذا نفعل فلو كانت الكهرباء لكانت سهلة وكنا اتصرفنا لكن كيف يستغني الكبير والصغير والشاب عن المياه ، ناهيك عن الأمراض التي قد تأتي من جراء عدم النظافة وانقطاع المياه .

وتقول الحاجة " سوما ام ابراهيم " لم نجد مياه لعمل كوب شاي فكيف لنا اذا قمنا بأعمال المطبخ ؟ مؤكدة ان المياه غائبة عن القرية منذ 5 أيام متصله ولا حياة لمن تنادي مشيرة الي ان عددا من شباب القرية ورجالاتها توجهوا بنداءات لمسؤل المياه بالوحدة المحلية باقفهص التابعة لها القرية لكن دون جدوي ولا حياة لمن تنادي .