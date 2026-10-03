نقيب المحامين يجتمع مع مجلس نقابة محامي بني سويف لمناقشة عدد من الملفات

عقد الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع مجلس نقابة محامي بني سويف، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات النقابية.

وتناول الاجتماع عددًا من القضايا المرتبطة بالعمل النقابي والمهني، وبحث سبل تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمحامين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر أعضاء مجلس النقابة الفرعية بشأن مختلف الملفات والقضايا التي تهم المحامين.

وأكد الدكتور عبد الحليم علام أهمية التواصل المستمر مع مجالس النقابات الفرعية والاستماع إلى مقترحات المحامين واحتياجاتهم، مشددًا على حرص النقابة العامة على دعم النقابات الفرعية والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.