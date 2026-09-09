في احتفالية مُتفوقي أبناء المحامين.. رسائل مهمة من نقيب المحامين ويكشف تفاصيل المرحلة المقبلة.. صور

شارك الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بحلوان، والتي أُقيمت بنادي المحامين النهري بالمعادي، بحضور النائبين مصطفى دقدق وعلي عبدالونيس، عضوي مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة محامي حلوان، إلى جانب حشد من المحامين وأسر الطلاب المكرمين.

وأعرب الدكتور عبدالحليم علام، خلال كلمته، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين بمختلف المراحل الدراسية، مؤكدًا أن هذا التفوق والنجاح يمثل ثمرة جهد كبير بذله الطلاب وأسرهم.

وقال نقيب المحامين: «نسعد ونتشرف بحضور احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين في مختلف المراحل الدراسية، ونسعد بهذا التفوق والنجاح الذي هو ثمرة جهد لكل أب وأم سهروا على تربية أبنائهم وتفوقهم، ونأمل أن يكملوا مسيرة التفوق والنجاح».

ووجه نقيب المحامين الشكر إلى نواب البرلمان المشاركين في الاحتفالية، مشيدًا بدورهم في دعم قضايا المحامين، ومؤكدًا أن نقابة المحامين اضطلعت بدور بارز خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد داخل مجلس النواب، وحرصت على طرح رؤيتها والدفاع عن حقوق المحامين وضمانات الدفاع.

وأكد الدكتور عبدالحليم علام حرص النقابة العامة على دعم النقابات الفرعية وتطوير الأندية التابعة لها، مشددًا على استعداد النقابة لتقديم الدعم اللازم لإنشاء نادٍ اجتماعي يليق بمحامي حلوان.

ودعا مجلس نقابة محامي حلوان إلى السعي نحو تخصيص قطعة أرض لإنشاء النادي، مؤكدًا أن النقابة العامة لن تتأخر في تقديم الدعم اللازم لإنجاز المشروع.

وقال نقيب المحامين: «أخذت عهدًا على نفسي أن يتم إنجاز الأندية التابعة لكل نقابات مصر»، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل بالتوازي على تطوير وإنجاز الأندية في مختلف المحافظات.

ولفت إلى الأعمال الجارية في عدد من المشروعات، ومنها أندية المحامين في سوهاج والأقصر، فضلًا عن الانتهاء من الهيكل الخرساني لمستشفى المحامين بمدينة 6 أكتوبر.

وتطرق نقيب المحامين إلى جهود النقابة في تحسين الخدمات المقدمة للمحامين، وعلى رأسها مشروع العلاج، مؤكدًا أن النقابة تعمل على ترشيد الإنفاق والحفاظ على أموال المحامين، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

وقال: «نسعى لتحسين الخدمة العلاجية، ولا نصرف الأموال إلا في موضعها ونحافظ عليها»، مشيرًا إلى أن سياسة الترشيد أسهمت في دعم وتعزيز موارد النقابة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح أن زيادة المعاشات تم اعتمادها بناءً على تقارير الخبير الاكتواري، مؤكدًا استمرار النقابة في العمل على تحسين أوضاع المحامين وأسرهم، وتطوير منظومة الرعاية والخدمات.

وشدد الدكتور عبدالحليم علام على أن مجلس النقابة يتحمل كامل مسؤوليته عن إدارة أموال النقابة والحفاظ عليها، مؤكدًا أن أموال المحامين أمانة لا يجوز التفريط فيها.

وقال: «نقدم لكم كشف حساب، ونتحمل المسؤولية، ولا نصرف مليمًا في غير موضعه»، مشيرًا إلى ما تتعرض له النقابة من هجمات وانتقادات، ومطالبًا المحامين بدعم جهود المجلس في الحفاظ على أموال النقابة وصون مقدراتها.

وأكد نقيب المحامين أن أي موظف يثبت ارتكابه مخالفات أو التعدي على أموال المحامين، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي ختام كلمته، أعلن الدكتور عبدالحليم علام أن منحة العام الدراسي الجديد سيتم صرفها قريبًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل والتطوير، بما يلبي تطلعات المحامين وأسرهم، ويعزز مستوى الخدمات النقابية المقدمة لهم.