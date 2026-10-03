لمدة 3 ساعات.. مياه بني سويف تعلن ضعف الخدمة غدا بمركز ومدينة ببا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مركز ومدينة ببا، غداً الأحد 4 أكتوبر 2026، لمدة 3 ساعات، اعتبارا من 10 صباحا حتى 1 ظهرا، وذلك بسبب أعمال ربط المولد الجديد بمحطة مياه ببا القديمة.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن ضعف المياه المؤقت ،بسبب أعمال تركيب المُوّلد الجديد ،لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ولفتت إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.