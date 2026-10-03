مدير أمن بني سويف يتفقد وحدة تراخيص المرور لمتابعة منظومة الشباك الواحد.. صور

تفقد اللواء دكتور عماد بركات مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اليوم، وحدة تراخيص المرور بالمحافظة، لمتابعة بدء التشغيل التجريبي للمنظومة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية، بتطبيق منظومة الشباك الواحد بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات، وقد رافقه خلالها العميد محمد جنيدي مدير إدارة المرور ببني سويف.



متابعة انتظام العمل والاستماع للمواطنين

وخلال الجولة، تابع مدير أمن بني سويف سير العمل داخل وحدة التراخيص، ومدى انتظام تطبيق منظومة الشباك الواحد، كما استمع إلى آراء المواطنين المترددين على الوحدة ، للوقوف على مدى استفادتهم من الإجراءات الجديدة.

وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بسهولة الإجراءات وسرعة إنهاء معاملاتهم، مؤكدين أن تطبيق المنظومة ساهم في تقليل فترات الانتظار وتحسين مستوى الخدمة وحسن التعامل معهم.



توفير الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

كما أشاد المواطنون بالتيسيرات المقدمة، إلى جانب ما تم إقراره من تخفيضات في مقابل بعض الخدمات، مؤكدين أن الإجراءات الجديدة ساهمت في تسهيل حصولهم على الخدمات المرورية.

ووجه مدير أمن بني سويف خلال الجولة بالتأكيد علي ضرورة توفير الكراسي المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء تواجدهم داخل وحدات التراخيص، مع استمرار متابعة انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.