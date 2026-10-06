في ذكرى أكتوبر.. محافظ بنى سويف يضع أكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء

قام اليوم اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بوضع إكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال بمدينة بني سويف، وذلك في حضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، اللواء دكتور عماد بركات مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف.



وبدأت المراسم بالاصطفاف بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الأبرار من شهداء الوطن من أبناء مصر المخلصين، أعقبها عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية ووسط ترديد الأغاني الوطنية والأعلام ابتهاجاً بمرور 53 عاما على تلك المناسبة ،وذلك في حضور الأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام، العميد طيار وليد الحسيني قائد قاعدة بني سويف الجوية،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من النواب أعضاء البرلمان، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمجالس القومية المتخصصة والإعلاميين .

وتوجه المحافظ بالتهنئة للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة بذكرى نصر معركة السادس من أكتوبر، التي كانت ومازالت مصدر فخر واعتزاز لكل مصري وعربي ورمزا خالداً وتجسيدا لقيم التضحية والولاء والإيثار، ودليلا على قدرة أبناء الوطن على تجاوز المحن وقهر الصعاب، بفضل توحدهم واصطفافهم الوطني خلف قيادتهم ووطنهم.

وأثناء تفقده لجدارية الشهداء بالنصب التذكاري،حرص المحافظ على قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة،وتوجه برسالة إعزاز وامتنان لأرواح شهداء الوطن من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة الذين وهبوا أنفسهم وجادوا ومازالوا يجودون بكل غال ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجددا العهد على مواصلة والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها في إطار رؤية مصر 2030للتنمية الشاملة والمستدامة.

وحرص محافظ بني سويف، على تكريم عدد من الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، تقديرا وامتنانا لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن، حيث أكد محافظ بني سويف على أن نصر أكتوبر سيظل علامة فارفة في تاريخ مصر الحديث، وأيقونة للعطاء والإيثار.

وصافح المحافظ أبطال أكتوبر وحرص على التقاط صورة جماعية معهم،حيث ضمت قائمة المكرمين (قرني عويس أبوالليل،عبد الرازق كامل علي، عاشور محمد درويش، كمال فتحي حجاج،حسين يوسف أحمد،فايز يوسف حنين،أسعد نصيف غالي،محمد عصمت حنفي،الحسيني صابر متولي،سعيد محمود محمد).

وعلى هامش المراسم، شاهد محافظ بني سويف ومرافقوه من القيادات، مجموعة من الفقرات والعروض الفنية و الغنائية التي قدمتها مديرية التربية والتعليم وشملت تقديم أغانى وأناشيد وطنية،أداها طلاب مدارس (الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية المتميزة لغات،الأقباط الإعدادية،مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية،مدرسة الشهيد محمد عصام سرور الإعدادية بنات).

وعقب انتهاء الفقرة الفنية،توجه المحافظ إلى التلاميذ والطلبة الذين شاركوا في أداء الفقرات الفنية،وتبادل معهم أطراف الحديث حول معركة العبور وتحرير سيناء،والتضحيات التي جاد بها أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وما بذلوه في سبيل استعادة أرضنا من العدو الغاصب.