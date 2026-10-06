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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

آداب بني سويف تواصل خطة الجودة والتأهيل للاعتماد المؤسسي بورش تدريبية متخصصة

عميد آداب بني سويف
عميد آداب بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عُقدت اليوم بقاعة المناقشات بكلية الاداب جامعة بني سويف ورشتا عمل حول استيفاء معايير الاعتماد المؤسسي، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، والأستاذة الدكتورة عزة جوهري، عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور  هاني ربيع، مدير وحدة الجودة بالكلية.
وتناولت الورشتان معيار إدارة الجودة والتطوير، ومعيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك ضمن خطة وحدة ضمان الجودة التدريبية، التي تستهدف دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الاستيفاء الدقيق للمعايير وفق الإرشادات المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يأتي ذلك استكمالًا لخطة وحدة الجودة والاعتماد بكلية الآداب بجامعة بني سويف، وفي إطار حرص الكلية على استيفاء معايير الاعتماد المؤسسي وفقًا للإرشادات والمعايير المعتمدة.

وحاضر في الورشتين الدكتور/ محمد حسن، مستشار وحدة الجودة بالكلية والمراجع الخارجي المعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث قدم شرحًا وافيًا للمعايير والمؤشرات، وأهم الأدلة والشواهد المطلوبة لاستيفائها.

كما تناولت الورشتان الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة للاستيفاء السليم للمعايير، مع إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لطرح استفساراتهم ومداخلاتهم، والإجابة عن مختلف التساؤلات المتعلقة بآليات الاستيفاء، وتوضيح الطرق الصحيحة لإعداد الأدلة والشواهد المطلوبة.

وتأتي هذه الورش في إطار جهود كلية الآداب المستمرة لتعزيز منظومة الجودة والتطوير، ورفع جاهزية الكلية لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي وفقًا للمعايير المعتمدة.
DrMohamed Hassan  عزة جوهري DrHany Rabie

بني سويف آداب بني سويف جامعة بني سويف

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