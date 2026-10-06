جامعة بني سويف تنظم دورة لتأهيل الأساتذة والأساتذة المساعدين للترشح للمناصب القيادية

تحت رعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة دورة القيادات الجامعية، المخصصة للأساتذة والأساتذة المساعدين العاملين بالجامعة الراغبين في الترشح لشغل المناصب القيادية، ومنها منصب عميد كلية أو معهد، ووكيل كلية أو معهد، ورئيس قسم.

ويتولى التدريب خلال اليوم الأول من فعاليات الدورة الدكتور طريف شوقي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، والدكتورة هيبة ممدوح.

وتُعقد فعاليات الدورة على مدار ثلاثة أيام، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافق 5 و6 و7 أكتوبر 2026، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وتأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية لشغل المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل الجامعي.

وتأتي الدورة في إطار جهود جامعة بني سويف لتطوير مهارات القيادات الأكاديمية، وتعزيز قدراتهم في مجالات الإدارة والقيادة، بما يدعم مسيرة التطوير المستمر داخل كليات ومعاهد الجامعة.