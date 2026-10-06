محافظ بني سويف يلتقي رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لبحث تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال زيارته للمحافظة، والتي تتضمن عقد عدد من اللقاءات المباشرة مع المستثمرين داخل وخارج المناطق الصناعية، للتعريف بخدمات الهيئة والاستماع إلى استفساراتهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور السيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والأستاذ أحمد نصر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعصام سليمان، رئيس جمعية المستثمرين، وسلمى فتحي، مدير مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة، والأستاذة دعاء هلال، مدير منطقة بياض العرب الصناعية.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ ورئيس الهيئة أوجه التنسيق المشترك، وآليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والتعامل مع أي معوقات أو مطالب تتعلق باختصاصات الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع مجتمع المستثمرين والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم.

ووجه المحافظ إدارة خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة باستمرار التنسيق مع الهيئة والجهات المختصة، ومتابعة مطالب المستثمرين والعمل على تيسير الإجراءات في حدود اختصاصات المحافظة، بما يدعم انتظام النشاط الصناعي وتحسين مناخ الاستثمار بالمناطق الصناعية.