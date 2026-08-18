15 خدمة تقدمها مكاتب البريد حول الجمهورية.. تعرف عليها

​لم يعد البريد المصري، مجرد مكان لإرسال الخطابات والجوابات أو ممفذ يقتصر فقط على صرف المعاشات الشهرية لكبار السن، لكن خلف تلك النوافذ الزجاجية في مكاتب البريد المنتشرة بربوع مصر، تختبئ شبكة خدمات مالية وحكومية وتكنولوجية متكاملة تسهل حياة المواطن اليومية وتوفر عليه عناء الطوابير في جهات متعددة.

و​في هذا التقرير، نستعرض 15 خدمة هامة تقدمها هيئة البريد، والتي قد يجهلها الكثير من المواطنين:

​1. الخدمات المالية وبطاقات الدفع الذكي

​حساب التوفير البريدي: استخراج وتجديد حساب التوفير الشهير لإدارة مدخراتك بأمان.

​حسابات الأطفال والقُصّر: إمكانية فتح حسابات توفير مخصصة للأطفال لتأمين مستقبلهم المالي.

​بطاقات الدفع الإلكتروني: إصدار وتجديد بطاقات الدفع الخاصة بالبريد، وعلى رأسها بطاقة EasyPay الشهيرة المستخدمة في المعاملات الإلكترونية.

​الإيداع والسحب النقدي: إمكانية إجراء عمليات السحب والإيداع المباشر من وإلى الحسابات البريدية بسلاسة.

​الشمول المالي: تقديم خدمات الشمول المالي المتطورة، مثل فتح المحافظ الإلكترونية والحسابات المالية في بعض الفروع.

​2. سداد الفواتير والمدفوعات اليومية

​المرافق العامة: سداد فواتير الكهرباء، المياه، الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الهاتف الأرضي والإنترنت المنزلي.

​شحن الرصيد: شحن رصيد الهواتف المحمولة ودفع الفواتير الشهرية لشركات الاتصالات.

​الأقساط والمصروفات: تحصيل رسوم بعض الخدمات الحكومية والجامعية، بالإضافة إلى سداد أقساط لبعض الجهات والشركات المتعاقدة مع هيئة البريد.

​3. الحوالات والخدمات البريدية واللوجستية

​صرف المستحقات: صرف المعاشات والمستحقات الحكومية المختلفة.

​الحوالات المالية: صرف وتسهيل الحوالات المالية الداخلية (المحلية) والخارجية (الدولية).

​الطرود البريدية: إرسال واستلام الطرود داخل مصر وخارجها بآليات آمنة.

​البريد السريع (EMS): خدمة مخصصة لإرسال المستندات والطرود بسرعة فائقة وضمان وصولها القياسي.

​التسوق الإلكتروني: استلام المشتريات والمنتجات المشحونة من بعض مواقع التسوق الإلكتروني الشهيرة.

​الطوابع البريدية: شراء الطوابع البريدية العادية والتذكارية التي توثق أهم الأحداث الوطنية والمناسبات.

ويرجى العلم أن ليست كل هذه الخدمات متوفرة في جميع الفروع حول مصر؛ لذلك يُفضل دائماً التأكد من إتاحة الخدمة المطلوبة في الفرع الأقرب إليك قبل التوجه إليه.

86 مكتب بريد لصرف معاشات «تكافل وكرامة»

وكانت أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، أهمية التنسيق مع كل الجهات المعنية لتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، والعمل على تذليل أي معوقات أمام حصولهم على مستحقاتهم، لاسيما المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار حرص محافظة البحيرة للتيسير على المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد (منطقة بريد البحيرة)، من المقرر فتح عدد 86 مكتب بريد بنطاق المحافظة بصفة استثنائية غدًا السبت، للبدء في صرف معاشات «تكافل وكرامة» وتقديم الخدمات البريدية للمواطنين، تزامنًا مع بدء صرف المعاشات.

معاشات تكافل وكرامة

يأتي ذلك في إطار الحرص على التيسير وتقديم الخدمة للمستفيدين من معاشات تكافل وكرامة، وتخفيف الزحام، وتقليل أعباء الانتقال والانتظار.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن المكاتب التي سيتم فتحها تشمل جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بإجمالي 86 مكتبًا، وفقًا للكشوف المعلنة من منطقة بريد البحيرة.

ودعت محافظة البحيرة، المواطنين المستفيدين من معاشات «تكافل وكرامة» إلى التوجه إلى مكاتب البريد التي تم تخصيصها للعمل غدًا، وفقًا للكشوف الموضحة بالمرفقات.