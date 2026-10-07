الصحة تكشف سر تحور الفيروسات وقدرتها على الانتشار

مع استمرار ظهور سلالات وتحورات جديدة للفيروسات من وقت لآخر، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن التحور ليس ظاهرة استثنائية، وإنما طبيعة متأصلة في الفيروسات تساعدها على الاستمرار والتكيف.

التحور وسيلة الفيروس للبقاء

وقال عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن الفيروسات بمختلف أنواعها، والتي يصل عددها إلى مئات الفيروسات، لديها القدرة على التغير والتحور.

وأوضح أن الفيروس يعمل على تغيير خصائصه وتحوير نفسه بما يساعده على ضمان بقائه واستمراره، إلى جانب زيادة قدرته على الانتشار وإصابة أعداد أكبر من البشر.

تحورات مستمرة بمختلف أنواع الفيروسات

وأشار إلى أن التحور لا يرتبط بنوع أو اسم محدد للفيروس، مؤكدًا أن القدرة على التغير تعد سمة مشتركة بين مختلف الفيروسات، وتحدث بصورة مستمرة في إطار طبيعتها البيولوجية.

وطمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بشأن الوضع الصحي بالتزامن مع التغيرات الجوية الحالية، مؤكدًا استعداد الدولة للتعامل مع الفيروسات وتوفير وسائل الوقاية للفئات الأكثر احتياجًا