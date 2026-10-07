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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من وزارة النقل اليمنية على استهداف مطار عدن الدولي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أدانت وزارة النقل اليمنية بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي لمطار عدن الدولي بصاروخين بالستيين وعدد من الطائرات المسيّرة المفخخة، مؤكدة أن الهجوم عرّض حياة المسافرين والعاملين وأطقم الطائرات لخطر مباشر، وكاد أن يتسبب بكارثة إنسانية.

وأكدت وزارة النقل اليمنية في بيان لها أن الهجوم استهدف منشأة مدنية وحيوية يفترض أن تكون آمنة للمسافرين والعاملين، وليس ساحة للأعمال العسكرية ، مشيرة إلى أن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 603 القادمة من القاهرة، وعلى متنها مسافرون مدنيون، ما كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة بشرية.

وقال البيان كذلك " كان داخل المطار موظفون ومسافرون ينتظرون رحلة إلى جدة، إضافة إلى وجود طائرتين على أرض المطار، إحداهما تابعة للخطوط الجوية اليمنية والأخرى لطيران عدن .

كما إضطرت الجهات المختصة إلى إلغاء هبوط الرحلة القادمة من القاهرة وتحويل مسارها إلى جدة، وإخلاء الطائرتين الموجودتين في المطار، إلى جانب إخلاء مبنى المطار من الموظفين والمسافرين وإبعادهم عن مناطق الخطر.

وإعتبرت الوزارة الهجوم تصعيداً خطيراً يهدد سلامة الطيران المدني والملاحة الجوية وحياة المسافرين والعاملين، وينتهك القواعد والأعراف الدولية التي توفر الحماية للمطارات والمنشآت المدنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم يأتي بعد تدمير أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت رابضة في مطار صنعاء، معتبرة أن تكرار استهداف الطائرات والمطارات يلحق أضراراً جسيمة بقطاع النقل الجوي اليمني.

فيما دعت وزارة النقل المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بالطيران المدني، وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، إلى إدانة استهداف المطارات والمنشآت المدنية، وتحمل مسؤولياتها في حماية الطيران التجاري.

وإختتمت الوزارة اليمنية بيانها ، بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أمن وسلامة المطارات والملاحة الجوية، وحماية المسافرين والعاملين، مؤكدة أن مطار عدن الدولي سيظل بوابة مدنية مفتوحة أمام اليمنيين والمسافرين.

اليمن مطار عدن الدولي وزارة النقل اليمنية مليشيا الحوثي صواريخ باليستية

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