بـ «كورسيه دانتيل».. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة أنثوية جذابة وأنيقة .. شاهد

لفتت إطلالة هاندا أرتشيل الأنظار بتصميم يجمع بين الطابع الأنثوي الجريء والأناقة العصرية، حيث اعتمدت على تنسيق لافت يمزج بين الدانتيل الأبيض والبنطلون الأسود، في اختيار يعكس أسلوبًا راقيًا ومختلفًا عن إطلالات الفساتين التقليدية.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وتظهر الإطلالة في الصور بتوب أو كورسيه أبيض من الدانتيل، يتميز بتفاصيل زهرية بارزة وتطريزات نباتية دقيقة، مع تصميم مكشوف عند منطقة الكتفين والصدر، ما يمنح القطعة طابعًا أنثويًا واضحًا. كما يأتي الجزء السفلي من التصميم بقصّة غير منتظمة من الدانتيل، لتضفي حركة وحيوية على الإطلالة.

اعتمدت الإطلالة على كورسيه دانتيل أبيض مزين بتفاصيل تشبه الزهور وأغصان النباتات، بينما جاء البنطلون باللون الأسود وبقصة مستقيمة وواسعة نسبيًا، وهو ما خلق تباينًا أنيقًا بين نعومة الجزء العلوي وقوة اللون الأسود في الجزء السفلي.

ولإكمال اللوك، ظهرت بتسريحة شعر طويلة منسدلة بتموجات ناعمة، مع مكياج يميل إلى الدرجات الطبيعية والترابية، مع إبراز العينين والشفاه بلون هادئ. أما الإكسسوارات فجاءت محدودة، وهو اختيار حافظ على تركيز الانتباه على تصميم الدانتيل وتفاصيله.

ومن أبرز التفاصيل اللافتة أيضًا الحذاء الأسود المفتوح من الأمام، الذي انسجم مع لون البنطلون وحافظ على وحدة الألوان في الإطلالة.

هاندا أرتشيل

مزيج بين الدانتيل والبدلة العصرية

ما يميز ستايل هاندا أرتشيل في هذه الإطلالة هو الجمع بين عنصرين مختلفين؛ فالدانتيل الأبيض يحمل طابعًا رومانسيًا وناعمًا، بينما يمنح البنطلون الأسود اللوك لمسة عملية وعصرية. ويجعل هذا التنسيق الإطلالة مناسبة لمن تبحث عن بديل أكثر جرأة وتميزًا عن فساتين السهرة التقليدية.

كما ساعدت التفاصيل الزهرية والتطريزات النباتية على إضافة بُعد بصري للتصميم، خصوصًا مع اعتماد اللون الأبيض على خلفية سوداء، ليظهر التباين بين القطعتين بصورة واضحة.

هاندا أرتشيل

إطلالة هاندا أرتشيل تخطف الأنظار

تعكس هذه الإطلالة توجهًا متزايدًا نحو أزياء السهرة العصرية التي تجمع بين القطع الأنثوية والتنسيقات غير التقليدية. ويبدو أن اختيار الكورسيه الدانتيل مع البنطلون الأسود منح اللوك شخصية خاصة، بعيدًا عن التصاميم الكلاسيكية المعتادة.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل