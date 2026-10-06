أحمد موسى يكشف تفاصيل خدمته بالقوات المسلحة: التحقت بالجيش 3 سنوات

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، عن تفاصيل خدمته بالقوات المسلحة المصرية، موضحًا أنه التحق بالجيش عقب تخرجه في كلية الآداب قسم الصحافة بسوهاج عام 1983.

وأوضح أحمد موسى أنه أدى الخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات، والتحق بكلية الضباط الاحتياط، ضمن الدفعة 66 بسلاح المشاة، مشيرًا إلى أن فترة خدمته بالقوات المسلحة كانت جزءًا مهمًا من حياته.

وتزامن حديث أحمد موسى مع احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تمثل واحدة من أبرز محطات التاريخ المصري الحديث، وتظل شاهدة على تضحيات القوات المسلحة المصرية وبطولات رجالها.