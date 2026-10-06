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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الصاحب ساحِب.. شاب يروي موقفا مؤثرا لـ4 تلاميذ دخلوا المسجد للصلاة بعد المدرسة.. بنصلي عشان ربنا

الطلاب فى المسجد
الطلاب فى المسجد
محمد بدران

روى شاب يُدعى إسلام الحكيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موقفًا إنسانيًا جمعه بـ4 طلاب داخل أحد المساجد، مشيدًا بحرصهم على أداء الصلاة عقب خروجهم من المدرسة مباشرة.

وقال الحكيم إنه كان يجلس داخل المسجد قبل صلاة العصر، قبل أن يلفت انتباهه دخول 4 صغار إلى المسجد، وهم يحملون حقائبهم المدرسية، ما جعله يستنتج أنهم توجهوا إلى المسجد مباشرة عقب انتهاء اليوم الدراسي لأداء الصلاة.

وأضاف أنه شعر بالفخر تجاههم، وبعد انتهاء الصلاة ناداهم وجلس معهم، وتحدث إليهم عن أهمية الصحبة الصالحة، موضحًا لهم أن اختيار الأصدقاء في سنهم من الأمور المهمة، لأن الصديق الجيد يشجع على الصلاة وفعل الخير.

وتابع: «قلت لهم إن أجمل حاجة في السن ده إن الواحد يختار صحبته صح، لإن الصاحب الكويس هو اللي يشجعك على الصلاة ويحببك في الخير وياخد بإيدك للجنة».

وأوضح إسلام أنه شعر بأنه هو من كان بحاجة إلى شكر الطلاب وليس العكس، قائلًا إنه أخبرهم بأنه فخور بهم، خاصة أن الصلاة كانت من بين اختياراتهم بعد انتهاء يومهم الدراسي، رغم وجود العديد من الأمور الأخرى التي يمكن أن تشغلهم.

وأشار إلى أنه حاول إسعادهم بتقديم هدية بسيطة لهم، إلا أنهم رفضوها في البداية، وقال له أحدهم: «شكرًا لحضرتك، إحنا بنصلي علشان ربنا مش علشان حد يدينا مقابل».

وأضاف أن الطلاب وافقوا في النهاية على قبول الهدية بعد أن أوضح لهم الغرض منها، قبل أن يلتقطوا صورة تذكارية معًا.

واختتم إسلام الحكيم حديثه برسالة إلى أولياء الأمور، مؤكدًا أهمية تشجيع الأطفال على الاستمرار في طريق الخير، قائلًا إن كلمة واحدة في الوقت المناسب يمكن أن يكون لها تأثير كبير في حياة الطفل، وتدفعه للاستمرار في الطريق الذي اختاره.

وقال: «نفسي يفضل جواهم إحساس واحد بس، إن فيه حد شاف فيهم الخير وفرح بيهم وقال لهم أنا فخور بيكم».

وأضاف: «أحيانًا كلمة واحدة في الوقت الصح ممكن تثبت طفل على طريق لقى فيه حد بيشجعه فكمّل فيه العمر كله».

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف، مشيدين برسالة الشاب وحرصه على تشجيع الأطفال وتحفيزهم على الاستمرار في أداء الصلاة والتمسك بالصحبة الصالحة.

الصاحب ساحب الصلاة المسجد شاب يروي موقف

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