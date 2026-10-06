بالزي العسكري والأعلام.. أطفال مدارس الأقصر يجسدون انتصارات أكتوبر في احتفالات النصر

شهدت مدارس محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالات وطنية مميزة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تزامنا مع احتفالات الدولة بهذه الذكرى، حيث تحول طابور الصباح إلى لوحة وطنية شارك فيها الأطفال بالزي العسكري حاملين أعلام مصر، وسط أجواء من الحماس والفخر والانتماء.

وشهدت مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات المشتركة بإسنا احتفالية خاصة بهذه المناسبة، بحضور أحمد الصراف، مدير إدارة إسنا التعليمية، والأخت صباح حلمى، مديرة المدرسة، وعدد من قيادات التربية والتعليم والمدرسة والمعلمين، وسط مشاركة واسعة من الطلاب.

وتضمنت الاحتفالية تحية العلم وترديد الأغاني الوطنية وأغاني انتصارات أكتوبر، إلى جانب تقديم الطلاب فقرات متنوعة استعرضوا خلالها معلوماتهم عن حرب أكتوبر، وتحدث عدد من الأطفال عن ملحمة النصر وبطولات القوات المسلحة والتضحيات التي قدمها أبطال الجيش المصري لاستعادة الأرض والكرامة.

كما قدم الطلاب معرضا مصغرا ومجسمات تجسد حرب أكتوبر، تضمنت نماذج مرتبطة بالمعركة وعبور قناة السويس، إلى جانب عرض مصغر جسد جانبا من أحداث الحرب، في محاولة لتقديم تاريخ أكتوبر للأطفال بصورة مبسطة وقريبة منهم، وتحويل المعلومات التي يتعلمونها إلى مشاهد حية أمام زملائهم.

وظهر الأطفال خلال الاحتفالية بالزي العسكري، بينما حمل آخرون أعلام مصر، في مشهد عكس حالة الحماس التي سيطرت على طابور الصباح، خاصة مع ترديد الأغاني الوطنية التي ارتبطت بذكرى النصر.

وحرص عدد من الطلاب المشاركين على الحديث بأنفسهم عن نصر أكتوبر، مؤكدين أن الاحتفال بهذه الذكرى يمثل فرصة للتعرف على بطولات الجنود المصريين والتضحيات التي قدموها من أجل الوطن، معبرين عن فخرهم بكونهم أبناء جيل يتعلم من تاريخ بلده وإنجازات أبطاله.

وقالت الأخت صباح حلمى ، مديرة المدرسة: «حرصنا على أن يكون احتفال أبنائنا بذكرى أكتوبر مختلفا، وأن يعيشوا تفاصيل هذه المناسبة من خلال المشاركة بأنفسهم، سواء بالزي العسكري أو حمل الأعلام أو تقديم المجسمات والعروض المصغرة، حتى يدركوا قيمة النصر والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة».

وأضافت أن الهدف من هذه الفعاليات هو غرس قيم الانتماء وحب الوطن في نفوس الأطفال، وربط الأجيال الجديدة بتاريخ مصر وبطولات الجيش المصري، مؤكدة أن ذكرى أكتوبر ستظل مناسبة مهمة لتعريف الطلاب بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات من أجل الوطن.

واختتمت الفعاليات وسط أجواء من الفرحة والحماس، مع ترديد الطلاب للأغاني الوطنية ورفع أعلام مصر، لتتحول ذكرى انتصارات أكتوبر داخل المدرسة إلى مناسبة تعليمية ووطنية يعيش تفاصيلها الأطفال بأنفسهم.