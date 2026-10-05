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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدات الطود ويوجه بسرعة تلافي الملاحظات ورفع كفاءة الخدمات

وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدات الطود ويوجه بسرعة تلافي الملاحظات ورفع كفاءة الخدمات
وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدات الطود ويوجه بسرعة تلافي الملاحظات ورفع كفاءة الخدمات
شمس يونس

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة ميدانية موسعة بعدد من المنشآت والوحدات الصحية التابعة لإدارة الطود الصحية، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على أي ملاحظات والعمل على تلافيها، وذلك برفقة الدكتور محمد عبد الله، مدير إدارة الطود الصحية، وفريق الإشراف بالإدارة، ومسؤولي الرعاية الأساسية والتمريض ومكافحة العدوى.

وشملت الجولة وحدة الندافين الصحية، حيث تابع وكيل وزارة الصحة انتظام تقديم الخدمات الصحية ومعدلات تردد المواطنين، مشيدا بمستوى أداء التطعيمات الروتينية وخدمات متابعة الأمهات الحوامل والأطفال، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة للحالات والمترددين والحفاظ على مستوى الخدمة.

كما تفقد الصيدلية، حيث رصد عددا من الملاحظات، موجها بسرعة تلافيها وتحسين مستوى الأداء، فيما وجه بشأن المعمل بضرورة التنسيق بين مدير إدارة الطود الصحية ومدير إدارة المعامل بالمديرية، وتكثيف أعمال المرور والمتابعة لضمان انتظام تقديم الخدمة والتعامل الفوري مع أي معوقات.

وتابع وكيل الوزارة خدمات تنظيم الأسرة بالوحدة، في ظل ارتفاع معدلات التردد عليها، موجها بتكثيف المرور والمتابعة والتنسيق بين إدارة الطود وإدارة تنمية الأسرة بالمديرية، لضمان استمرار تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمستوى المطلوب.

كما واصل الدكتور أحمد أبو العطا جولته بوحدة العديسات بحري الصحية، حيث تابع الخدمات المقدمة للمواطنين، ولاحظ ارتفاع معدلات التردد على خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب الإقبال على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، كما تابع انتظام أعمال تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية.

وشملت الجولة، تفقد معمل الوحدة ومراجعة سير العمل به، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع إدارة المعامل بالمديرية، والعمل على تلافي أي ملاحظات بما يضمن انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتفقد وكيل وزارة الصحة مبنى الإدارة الصحية بالطود، حيث تابع سير العمل بمكتب تطعيمات المعتمرين والحجاج، ومكتب تطعيمات الإنفلونزا، ومكتب الشهادات الصحية، ووجه بتكثيف التوعية والتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب استخراج الشهادات الصحية، بما يساهم في وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وشدد الدكتور أحمد أبو العطا على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل والحضور والانصراف والانضباط الإداري، مؤكدا أن انتظام العمل داخل المنشآت الصحية يمثل عنصرا أساسيا في ضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الجولة، وجه وكيل وزارة الصحة مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية بمراجعة جميع الأعمال الوقائية بإدارة الطود الصحية، والتأكد من انتظام تنفيذها، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات يتم رصدها.

كما وجه بعقد اجتماع عاجل بمقر مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، بحضور مدير إدارة الطود الصحية وفريق الإشراف ومدير إدارة الطب الوقائي ومدير إدارة المعامل، لمناقشة نتائج المرور ووضع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتلافي الملاحظات ورفع مستوى الأداء.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر استمرار الجولات الميدانية ومتابعة أداء المنشآت الصحية بشكل دوري، مع سرعة التعامل مع أوجه القصور والمعوقات، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ولائقة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

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