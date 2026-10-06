قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يوجه بالاستعداد لـ امتحانات شهر أكتوبر وتكثيف البرامج العلاجية للطلاب الضعاف
تصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.. منتخب مصر يضاعف النتيجة ويسجل الثاني ضد الجزائر
الخارجية القطرية: جهود الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة وتهدف للتوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه
من لحظة لعب إلى محاولة استدراج.. القصة الكاملة لمحاولة خطف طفل في المرج
بن جفير بعد هدم مبنى فلسطيني في حي الطور: «القدس لنا وإسرائيل لنا»
هيئة الأرصاد: أمطار متفرقة وأجواء خريفية حتى الإثنين المقبل
تحضيرًا لـ"منتدى مصر 2026".. "الوزراء" ينظم أولى ورش العمل لتعزيز موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين
بالإشارة إلى نصر أكتوبر.. محمود صلاح يشعل تصفيات شمال إفريقيا بهدف في شباك الجزائر
التعليم العالي تعلن نتيجة التنسيق الإلكتروني التكميلي المباشر بالجامعات التكنولوجية
تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن
الزمالك يخرج عن صمته قبل القمة ويفجر مفاجأة بشأن أزمة إيقاف القيد | خاص
الحسابات الفلكية تكشف ميلاد هلال جمادى الأولى.. والرؤية الأحد المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل غلق باب التقديم.. آخر موعد وآليات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال طلبات الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، على أن ينتهي التقديم في 12 أكتوبر الجاري.

ويتيح قانون الإيجار القديم للمستأجرين المستحقين الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.

وتنص المادة 8 من القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة بديلة قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود، وذلك من خلال تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

تلقي الطلبات والبت فيها

ويحدد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها، إلى جانب ترتيب أولويات التخصيص وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.

كما يلتزم المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد وفقًا لأحكام القانون، بأولوية التخصيص وفق الضوابط المحددة.

وعند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، شريطة التقدم بطلب التخصيص وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة وفقًا للقواعد المقررة.

الإيجار القديم وزارة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري قانون الإيجار القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

ترشيحاتنا

إندونيسيا

إندونيسيا تستهدف توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر

بوتين

بوتين: علاقاتنا مع أوزبكستان تتطور بنجاح بفضل روح الشراكة بين البلدين

السوق الحرة القطرية

السوق الحرة القطرية الأفضل في المطارات للعام الرابع على التوالي

بالصور

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل واللحمة المفرومة.. وصفة مصرية شهية

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل
طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر..صور

رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
رسالة حب.. علم مصر يرفرف في قلب غزة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

ارتفاع حمض اليوريك في الدم.. 13 سببا قد ترفع مستوياته دون ظهور أعراض.. وطرق علاجها

أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم
أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟.. اكتشف المفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد