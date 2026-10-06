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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لإنشاء مجمعات حرفية لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوطين الخامات

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة، أن إنشاء مجمعات حرفية وإنتاجية متخصصة على مستوى الجمهورية يمثل خطوة اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية، ليس فقط لاستيعاب أصحاب المهن والحرف العاملة خارج الإطار الرسمي، وإنما لتحويل هذه الطاقات إلى قوة إنتاجية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية.


وقال " حماد " فى تصريحات له : إن محافظة القاهرة، وبصفة خاصة مناطق المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو، تمتلك قاعدة واسعة من الحرفيين وأصحاب الورش والأنشطة الإنتاجية الصغيرة، بما يجعلها مؤهلة لاحتضان نموذج متكامل للمجمعات الحرفية والإنتاجية، يضم الورش الصغيرة في كيانات منظمة، ويوفر لها الأراضي والمرافق والخدمات الفنية والتمويل والتسويق .

مشدداً على ضرورة ألا تقتصر هذه المجمعات على الصناعات الحرفية التقليدية، وإنما يتم توجيه جزء كبير منها إلى إنتاج مستلزمات ومدخلات الإنتاج والمواد الخام التي تستوردها المصانع المصرية، بما يفتح الباب أمام إحلال المنتج المحلي محل المستورد، وخفض الضغط على العملة الأجنبية، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية.

إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر الورش


واقترح النائب عيد حماد أربع آليات جديدة للتنفيذ، في مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر الورش والحرفيين والأنشطة غير الرسمية وربطها بالمجمعات الجديدة، وثانيًا تخصيص خطوط إنتاج داخل كل مجمع للصناعات المغذية والسلع الوسيطة المطلوبة من المصانع، وثالثًا إطلاق منظومة تمويل ميسرة مرتبطة بخطط إنتاج واضحة، ورابعًا إبرام تعاقدات مسبقة بين المجمعات والمصانع الكبرى لضمان تسويق الإنتاج قبل بدء التصنيع.
مؤكداً أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سيحقق مكاسب متعددة، أبرزها زيادة الإنتاج والتشغيل، وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل أصحاب المشروعات الصغيرة أعباء مفاجئة، وتوفير فرص عمل مستقرة، دعم الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد.
وطالب " حماد " الحكومة بوضع خطة وطنية للمجمعات الحرفية والإنتاجية، مع إعطاء أولوية للمناطق التي تتمتع بكثافة حرفية وصناعية، وفي مقدمتها مناطق جنوب القاهرة، حتى تتحول الورش الصغيرة من نشاط متفرق إلى سلاسل إنتاج متكاملة تخدم الصناعة المصرية وتدعم الاقتصاد الوطني معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بصفة خاصة على تنفيذ هذه الاقتراحات خاصة أن الواقع أكد قدرة محافظ القاهرة على تحقيق النجاح فى مثل هذه الملفات الإنتاجية والصناعية المهمة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب داخل محافظة القاهرة حتى تكون نموذجاً يحتذى به فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية

عيد حماد مجلس النواب القاهرة مجمعات حرفية حلوان فرص عمل

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