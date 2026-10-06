وزيرة التضامن تلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من أعضاء مجلس النواب، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب والاستماع إلى مطالبهم ومتابعة الملفات والقضايا التي تمس المواطنين.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والمطالب التي طرحها أعضاء مجلس النواب، والمتعلقة بقطاعات عمل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث استمعت الوزيرة إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن عدد من الحالات والملفات التي تحتاج إلى تدخل الوزارة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي قيادات ومسؤولي الوزارة المعنيين ببحث الموضوعات التي تم طرحها والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع التأكيد على سرعة التعامل مع المشكلات ودراسة سبل حلها، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع أعضاء مجلس النواب، بما يسهم في سرعة الاستجابة للمطالب الجماهيرية ومتابعة احتياجات المواطنين، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للفئات الأولى بالرعاية والمستحقين لخدمات وبرامج الوزارة.