المجلس القومي للمرأة يهنئ النائبات رئيسات ووكيلات اللجان النوعية بمجلس النواب

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى النائبات اللاتي تم انتخابهن رئيسات ووكيلات للجان النوعية بمجلس النواب، ضمن انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا الاستحقاق البرلماني المهم يجسد ما وصلت إليه المرأة المصرية من حضور فاعل ومؤثر في مواقع القيادة وصنع القرار، ويعكس الثقة المتزايدة في قدرات النائبات وإسهاماتهن المتميزة في العمل البرلماني، كما يؤكد ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتمكين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال السياسي والبرلماني.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها واعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن تولي النائبات هذه المسؤوليات يمثل إضافة مهمة لمسيرة المشاركة السياسية للمرأة المصرية، ويعكس حضورها المستحق في مواقع المسؤولية، بما يتسق مع ما تشهده الدولة المصرية من جهود متواصلة لتعزيز تمكين المرأة وترسيخ مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة وصنع القرار، متمنية لهن خالص التوفيق والسداد في أداء مهامهن، ومواصلة جهودهن في خدمة الوطن والمواطنين، والإسهام في دعم مسيرة العمل البرلماني والتشريعي.

ومن الجدير بالذكر أنه تم انتخاب كلا من النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة رهام فاروق أحمد محمد، لانتخابها رئيسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار، والنائبة سحر طلعت مصطفى إبراهيم، لانتخابها رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني.

فيما تم انتخاب وكيلات للجان النوعية، وهن: سحر محمد بهاء الدين جودة البزار وهايدي المغازي فهمي المغازي، وكيلي لجنة العلاقات الخارجية، وأسماء نشأت علي أحمد، وكيلة لجنة القوى العاملة، ورشا عبدالفتاح السيد رمضان، وكيلة لجنة الطاقة والبيئة، وماجدة السيد محمد بكري، وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي، وأسماء عبدالقادر عبدالعال عيسى، وكيلة لجنة الشئون الصحية، ومها رزق عبدالناصر الطرهوني، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنجي أنور محمد بدر ودينا وهدان أحمد أحمد البعلي، وكيلي لجنة الإعلام والثقافة والآثار، وشيرين عيسى حامد عليش، وكيلة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.