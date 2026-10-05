القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى أكتوبر المجيدة

تقدمت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجميع عضوات وأعضاء المجلس، ونائبته، وأمانته العامة، وفروعه بالمحافظات،بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وإلى شعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن نصر أكتوبر سيظل واحدًا من أعظم صفحات التاريخ المصري، وشاهدًا خالدًا على أن إرادة المصريين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة المستحيل، وأن حب الوطن والانتماء إليه والتضحية من أجله هي قيم تنتقل من جيل إلى جيل.



وفي هذه الذكرى العظيمة، يعتز المجلس القومي للمرأة بالدور الوطني للمرأة المصرية، التي كانت ولا تزال شريكًا أصيلًا في مسيرة الوطن؛ فقد وقفت في سنوات الحرب والصمود خلف أبطال القوات المسلحة، وحملت مسؤولية أسرتها ومجتمعها، وقدمت للوطن أبناءً أبطالًا، وضربت أروع الأمثلة في الصبر والعطاء والانتماء.



كما يتقدم المجلس بخالص التحية والتقدير والإجلال إلى أمهات وزوجات وبنات شهداء مصر، اللاتي يحملن في قلوبهن أسمى معاني التضحية والفداء، وإلى كل امرأة مصرية أسهمت وتسهم في بناء هذا الوطن وحماية تماسك أسرته وصناعة مستقبله.



وختمت: تحية لأبطال أكتوبر.. وتحية لكل أم مصرية غرست في أبنائها معنى الوطن.. حفظ الله مصر، قيادةً وشعبًا وجيشًا، ورحم شهداء الوطن الأبرار، ودامت راية مصر عاليةً خفاقة".