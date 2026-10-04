المجلس القومي للمرأة ينظم برنامجا تدريبيا لمقررات فروعه بالمحافظات

نظم المجلس القومي للمرأة، فعاليات البرنامج التدريبى الذى يستهدف مقررات فروع المجلس بالمحافظات للتعريف برسائل حملة طرق الأبواب التى تحمل عنوان "معا بالوعى نحميها" والتى أطلقها المجلس وتحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وآليات تنفيذها، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

وذلك بحضور نشوى الحوفى عضوة المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت نشوى الحوفى أن الحملة تتضمن مجموعة متنوعة من الرسائل الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية، من بينها أهمية التصدي للشائعات والمعلومات المضللة، والحفاظ على الأمن الرقمي والخصوصية، وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء، إلى جانب التوعية بقضايا الأسرة والتماسك الأسري، ومناهضة العنف.

وقد عقب البرنامج التدريبي تدريب آخر للرائدات في 27 محافظة ، تمهيدًا لانطلاق الحملة الميدانية التي تستمر خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2026.