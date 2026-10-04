قومي للمرأة ببني سويف ينظم حملة طرق الأبواب ضمن مبادرة "معًا بالوعي نحميها"

أتمّ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف، استعداداته لحملة طرق الأبواب، ضمن فعاليات الحملة الوطنية التوعوية المُوسعة، التي أطلقها المجلس القومي برئاسة المستشارة أمل عمار، تحت مظلة مبادرة (معًا بالوعي نحميها)، في خطوة جديدة لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والأسرة والمجتمع، وترسيخ منظومة القيم الإيجابية في مختلف المحافظات.، حيث تحظى المبادرة برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية.

وأوضحت نارمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف، أن الحملة_يتم تنفيذها تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبالتعاون مع أجهزة المحافظة التنفيذية، موضحة أن الحملة تأتي انطلاقًا من إيمان المجلس بأن الوعي يمثل ركيزة أساسية لحماية الأسرة، وصون استقرار المجتمع، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات، وذلك من خلال الانتقال بالوعي من مجرد رسالة تُسمع إلى سلوك يُمارس، ومن معلومة تُعرف إلى مسؤولية تُترجم إلى فعل.

وأضافت مقررة الفرع، أن الحملة تتضمن حزمة متكاملة من الأنشطة والرسائل التوعوية، تشمل حملة موسعة لطرق الأبواب، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية لطلاب وطالبات الجامعة، بما يضمن الوصول المباشر إلى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الحوار والتواصل حول القضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وذلك في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري بقرى (منشأة كساب اهناسيا، طنسا الملق وكفر الجزيرة ناصر، اهوة وباروط واهناسيا الخضراء ومعارك بني سويف، وصفط الخرسا والقليعة الفشن، وجزيرة المساعدة الواسطي)

تستهدف الحملة الوصول المباشر إلى السيدات والأسر في القرى والمجتمعات المحلية، من خلال رائدات المجلس، بما يسهم في نشر الرسائل التوعوية وتعزيز التواصل المباشر مع المرأة والأسرة، مع تدريب القائمين على الحملة على التعريف برسائل الحملة التي تركز على عدد من القضايا المحورية: مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، وتعزيز الوعي بالأمن الرقمي وحماية الخصوصية، وترسيخ الهوية الوطنية والانتماء، ودعم التماسك الأسري، ومناهضة العنف، ونشر ثقافة التربية الإيجابية واحترام كبار السن،مخاطر المخدرات والمراهنات الإلكترونية والهجرة غير الشرعية، وتعزز ثقافة السلامة المرورية، وترشيد الاستهلاك والحد من إهدار الطعام، ودعم المنتج المحلي، إعلاء قيم العمل والإنتاج والانضباط والمسؤولية المجتمعية.