برلماني: انتصارات أكتوبر ستظل رمزا للأمل والكرامة وعزة المصريين

أكد النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب، أن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستظل رمزًا للأمل والكرامة وعزة المصريين، وعلامة فارقة في تاريخ الوطن، تجسد قدرة المصريين على مواجهة التحديات وتحقيق الانتصار بالإرادة والعزيمة.

وتقدم النائب عماد الغنيمي بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، ورجال الشرطة، وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل مصدر فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة.

مسيرة طويلة من الانتصارات والإنجازات الوطنية

وقال إن ما حققه أبطال القوات المسلحة في أكتوبر 1973 يمثل امتدادًا لمسيرة طويلة من الانتصارات والإنجازات الوطنية، مؤكدًا أن مصر ستواصل السير على هذا النهج، مستندة إلى وعي شعبها وتماسك مؤسساتها وإرادة أبنائها، لتحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات في مختلف المجالات.

وأضاف أن تضحيات أبطال أكتوبر ستظل محفورة في وجدان المصريين، وأن الوفاء لهم يكون بمواصلة العمل والبناء والحفاظ على مقدرات الوطن وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات