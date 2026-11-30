نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومديرية أوقاف أسيوط، بالتعاون مع جامعة أسيوط، اليوم الأحد الموافق 29 من نوفمبر 2026، ثلاث ندوات حوارية موسعة لطلاب كليات الآداب والتربية النوعية والحاسبات والمعلومات والتربية، ضمن فعاليات مبادرة «جسور»، الهادفة إلى تعزيز التواصل الفكري المباشر بين العلماء والشباب، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير.

وعُقدت الندوات برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس، ومتابعة الدكتور عيد خليفة - وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وبمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، وقيادات الكليات المستضيفة.

بناء وعي الشباب

واستهلت الفعاليات بكلمات ترحيبية من قيادات الكليات، وهم الدكتور محمد أبو رحاب، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ياسمين أحمد الكحكي، عميد كلية التربية النوعية، بحضور الدكتورة دعاء عبد المحسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية؛ حيث أشادوا بالتعاون بين المؤسسات الدينية والأكاديمية، مؤكدين أهمية المبادرة في بناء وعي الشباب، وتعزيز ثقتهم بالعلم والحوار، وتحصينهم بالفهم الصحيح لقضايا الدين والحياة.

وتناولت الندوة الأولى بكلية الآداب قضية «هل نحتاج فعلًا إلى التراث الإسلامي القديم؟»، حيث أوضح الأستاذ عبد الفتاح بهيج عبد الدايم، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع أسيوط، أن التراث حصيلة ممتدة من الجهد العلمي والحضاري لعلماء الأمة، وأن التعامل معه يقتضي منهجًا علميًّا يميز بين النص المقدس والاجتهاد البشري، ويضع الآراء في سياقاتها التاريخية. فيما أكد الأستاذ الدكتور ياسر علي خالد، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وعميد مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بأسيوط، ضرورة التمييز بين الأحكام الشرعية الثابتة والاجتهادات الفقهية المتغيرة، والجمع بين رسوخ العلم وفقه الواقع، محذرًا من الانسياق وراء الفتاوى المبتورة والآراء المتداولة دون الرجوع إلى أهل الاختصاص.

وجاءت الندوة الثانية بكلية التربية النوعية تحت عنوان «الجمال والإبداع في الإسلام»، حيث بيّن الأستاذ الدكتور بدوي فوزي محمد، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين والدعوة وعميد مركز الثقافة الإسلامية بأسيوط، أن الجمال في التصور الإسلامي قيمة متكاملة تشمل العقيدة والأخلاق وإتقان العمل وحسن المعاملة، مؤكدًا أن الإبداع الحقيقي يرتبط بما يقدمه من نفع وأثر في عمارة الأرض. ومن جانبه، أوضح فضيلة الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فرع أسيوط، أن الإسلام يفتح آفاقًا واسعة للابتكار في الفنون والآداب والعلوم والتصميم والعمارة، في إطار القيم والأخلاق، داعيًا الطلاب إلى الجمع بين الأصالة والتجديد في أعمالهم الإبداعية.

أما الندوة الثالثة، التي عُقدت لطلاب كليتي الحاسبات والمعلومات والتربية، فجاءت بعنوان «يعني إيه تربية دينية؟ وهل فيه فرق بين الدين والتربية؟ بين تعليم الدين والتربية بالدين.. فين الفجوة؟»، حيث أوضح الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد سليم، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، أن التربية الدينية عملية متكاملة لبناء العقيدة والوجدان والأخلاق، وليست مجرد حفظ للنصوص، مفرقًا بين تعليم الدين باعتباره نقلًا للمعرفة، والتربية بالدين باعتبارها غرسًا للقيم وترجمة لها إلى سلوك عملي. كما أكد الدكتور أحمد خطيب محمد، مدير الدعوة بأوقاف أسيوط، أن الدين منهج شامل لإصلاح السلوك، مشددًا على أهمية تكامل أدوار المسجد والأسرة والجامعة في ترسيخ القدوة الحسنة، وتوجيه المعرفة التقنية والتربوية لخدمة المجتمع.

وشهدت الندوات الثلاث حوارات مفتوحة وتفاعلًا إيجابيًّا من الطلاب، تناولت تساؤلاتهم حول الثوابت والمتغيرات الفقهية، وحدود الإبداع وعلاقته بالقيم، والفرق بين التربية والرعاية، ودور القدوة والأسرة في بناء السلوك الأخلاقي، وتوظيف المعرفة في مجالات التعليم والتكنولوجيا والعمل.

وفي ختام الفعاليات، أعربت قيادات الكليات المستضيفة عن تقديرها لما شهدته الندوات من طرح علمي رصين وحوار ثري، مؤكدة أن هذه اللقاءات تمثل إضافة نوعية للحياة الجامعية، وتسهم في تنمية التفكير الموضوعي لدى الطلاب، وتعزيز قدرتهم على المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع والوطن.