أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كشوف أسماء المعلمين المقبولين في محافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء للعمل بهذه المحافظات ضمن المرحلة الخامسة في مسابقة 30 ألف معلم

وضمت القوائم المعلنة قبول 207 معلم في البحر الأحمر ، و124 في جنوب سيناء ، و166 في شمال سيناء

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها أتاحت توفير فرص عمل للمعلمين بالمرحلة الخامسة بالمحافظات الحدودية ، بناءً على رغبتهم واختيارهم ، في خطوة تعكس حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلمين والاستجابة لرغباتهم

وأعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، كشوف أسماء المقبولين بالدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم للعمل بمحافظة مطروح والبالغ عددهم 744 معلم

وأضافت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم: لقد تم تسليم كشوف الأسماء والعقود والقرار الخاص بتسكين المعلمين بالمحافظات الحدودية المستهدفة ، وأولها محافظة مرسى مطروح

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن صدور القرار الوزاري 366 بتاريخ 25 نوفمبر 2026 الخاص بتعيين معلمي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم بالمحافظات الحدودية

وفي هذا الإطار ، وجهت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، رسالة لهؤلاء المعلمين جاء نصها كالتالي :

نتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى معلمي الدفعة الخامسة المُعيَّنين بالمحافظات الحدودية ، بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم (366) بتاريخ 25 نوفمبر 2026، متمنين لهم بداية مهنية موفقة، ومسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز.

إن تعيينكم يمثل خطوة مباركة نحو تعزيز رسالة التعليم، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، ودعم مسيرة التنمية في محافظاتنا الحدودية الغالية، التي تحظى بمكانة وطنية عزيزة وتستحق كل جهد مخلص.

نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يجعل منكم نماذج مشرفة في أداء رسالتكم التربوية، وأن يكلل جهودكم بالنجاح، ويعينكم على حمل أمانة التعليم بكل إخلاص واقتدار، وأن يجعل عطائكم نورًا يضيء مستقبل أبنائنا، وسهمًا في رفعة وطننا العزيز