طرح الدكتور سلامة عمار، عميد المعهد التكنولوجي للسياحة والفنادق بقنا، مبادرة «ضيافة مصرية ذكية»، مستعرضًا رؤيته لتطوير التعليم السياحي وربط التكنولوجيا الحديثة بالعنصر البشري، خلال مشاركته في منتدى التعليم التكنولوجي بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، ضمن جلسة حوارية تناولت التكنولوجيا في صناعة السياحة والضيافة والفرص والتحديات التي تفرضها على القطاع.

وأكد عميد المعهد، خلال الجلسة، أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أدوات لتطوير الأداء داخل المنشآت السياحية، بل أصبحت فرصة حقيقية لإعادة صياغة تجربة السائح، مع الحفاظ على الدور الأساسي للإنسان في صناعة الضيافة، موضحًا أن التطور التكنولوجي يجب أن يكون في خدمة الإنسان وليس بديلًا عنه.

وأشار إلى أن الهدف من التعليم التكنولوجي في قطاع السياحة والفنادق لا يقتصر على تخريج كوادر قادرة على التعامل مع البرامج والأنظمة الحديثة، وإنما يمتد إلى إعداد شباب يمتلكون مهارات التواصل وفهم احتياجات الزائر وتقديم تجربة سياحية مميزة، لافتًا إلى أن التكنولوجيا ترفع كفاءة الخدمات بينما تظل روح الضيافة مسؤولية الإنسان.

وتناول عمار فرص توظيف التكنولوجيا في دعم القطاع السياحي، خاصة في محافظتي الأقصر وقنا، حيث أصبح بإمكان الفنادق والمنشآت السياحية الصغيرة الترويج لخدماتها والوصول إلى أسواق عالمية، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تصميم تجارب سياحية تتناسب مع اهتمامات السائحين، وتطوير الخدمات، وتوظيف الواقع الافتراضي في تقديم صورة تفاعلية عن المواقع الأثرية والتراثية قبل زيارتها.

وأوضح أن التحول الرقمي في صناعة السياحة يفتح أبوابًا جديدة أمام شباب الصعيد، في مجالات التسويق السياحي الرقمي وإنتاج المحتوى والتوظيف التكنولوجي في الخدمات السياحية، بما يتيح فرصًا أوسع للارتباط بسوق العمل الحديث.

وأشار إلى أن هذا التحول يواجه تحديات تتعلق بمدى جاهزية البنية التكنولوجية، وسرعة تطور الأدوات الرقمية، والحاجة إلى تطوير أساليب التعليم والتدريب العملي، إلى جانب ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية للمقاصد السياحية، وعدم السماح للتكنولوجيا بأن تطغى على الطابع الإنساني الذي يميز صناعة الضيافة.

وكشف عن أن مبادرة «ضيافة مصرية ذكية» تستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل الطالب الذكي، والمعلم الذكي، والفندق الذكي، والضيف أولًا، وسوق العمل، في إطار رؤية تستهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب السياحي وربط مخرجاتها بالاحتياجات الفعلية للقطاع.

وأكد أن التكنولوجيا ينبغي أن تمنح العاملين في السياحة وقتًا ومساحة أكبر للتواصل مع الضيوف وتقديم الخدمة بصورة أفضل، وليس أن تكون حاجزًا بينهم، مؤكدًا أن التكنولوجيا لا تلمس الحجر، وإنما تساعد في حكاية قصته والتعريف بقيمته الحضارية.

ووجه الشكر إلى إدارة منتدى التعليم التكنولوجي بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر على استضافته، مشيدًا بالأستاذ علي العجمي، المحاور في الجلسة الحوارية، وبالمشاركين في النقاش.