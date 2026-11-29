شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الأحد، انطلاق 51 رحلة بالون طائر على متنها 1420 سائحا من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية بالمدينة من أعلى، في تجربة سياحية تعد من أبرز الأنشطة التي يقبل عليها زوار الأقصر.

وتحظى رحلات البالون الطائر بالأقصر بإقبال كبير من السائحين، لما توفره من مشاهد بانورامية مميزة لآثار البر الغربي، ومعبد حتشبسوت، وتمثالي ممنون، إلى جانب نهر النيل والقرى المحيطة، مع لحظات شروق الشمس التي تضفي على الرحلة طابعا خاصا.

وقال كابتن وائل أحمد، كابتن بأحد شركات البالون الطائر بالأقصر، إن رحلات البالون تشهد إقبالا ملحوظا من السائحين بمختلف الجنسيات، مؤكدا أن الإقبال على هذه التجربة يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها الأقصر على خريطة السياحة العالمية، خاصة سياحة المغامرات والأنشطة الجوية.

وأضاف أن شركات البالون الطائر تحرص على الالتزام بكافة إجراءات السلامة والأمان، والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ الرحلات في الأجواء المناسبة، بما يتيح للسائحين الاستمتاع برحلة آمنة ومميزة فوق مدينة الحضارة والتاريخ.