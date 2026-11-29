أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس بالأقصر (دير الشايب)، برئاسة الأنبا إقلاديوس، أسقف ورئيس الدير، عن تنظيم مواعيد استقبال الزائرين خلال فترة صوم الميلاد المجيد، وذلك في إطار التنويه الصادر عن الدير بشأن استقبال الأفراد والرحلات وطالبي الخلوة الروحية.

وأوضح الدير أنه اعتبارًا من غد الاثنين 30 نوفمبر 2026، سيقتصر استقبال الزائرين على أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، مع الاعتذار عن استقبالهم خلال باقي أيام الأسبوع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صوم الميلاد المجيد، الذي يمثل فترة للاستعداد الروحي للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، ويحرص خلاله الأقباط على الصلاة والتسبيح والتأمل الروحي، وتجديد الحياة الروحية استعدادًا لاستقبال العيد.

واختتم الدير تنويهه بتقديم التهنئة للجميع بمناسبة صوم الميلاد المجيد، متمنيًا أن تكون أيام الصوم مليئة بالبركة والخير والسلام.