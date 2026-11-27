عقدت لجنة الخدمة بكنائس وسط القاهرة المؤتمر السابع والأربعين للآباء الكهنة، تحت عنوان «كاهن حسب قلب الله»، وذلك يومي الأربعاء والخميس 25 و26 نوفمبر 2026، ببيت كنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي في وادي النطرون، والمجاور لدير البراموس العامر، بحضور نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من الآباء الأساقفة، الذين قدموا مجموعة من المحاضرات والتأملات الروحية، وهم نيافة الأنبا رافائيل، ونيافة الأنبا بافلي، ونيافة الأنبا هرمينا، ونيافة الأنبا ميخائيل، إلى جانب المهندس فايز سدراك.

وجاء انعقاد المؤتمر في إطار اللقاء الدوري الذي تنظمه لجنة الخدمة بكنائس وسط القاهرة للآباء الكهنة، تزامنًا مع بداية الأصوام الكنسية، بهدف إتاحة فرصة للقاء والتأمل والتعمق في الجوانب الروحية والرعوية للخدمة الكهنوتية.

وحمل المؤتمر هذا العام عنوان «كاهن حسب قلب الله»، في تأكيد على أهمية الدور الروحي والرعوي للكاهن، وضرورة الاقتداء بقلب الله في خدمة شعب الكنيسة ورعاية أبنائها.