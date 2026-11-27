كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أسباب شعور بعض الأشخاص بالقلق والندم بعد اتخاذ القرارات المصيرية، موضحًا أن الخوف من اختيار القرار الخاطئ والتفكير المستمر في البدائل التي لم يتم اختيارها من أبرز العوامل التي تؤدي إلى هذه الحالة.

وأضاف وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن القرارات المرتبطة بالزواج والطلاق والانفصال من أكثر القرارات الحياتية التي تسبب القلق، نظرًا لتأثيرها الكبير على مستقبل الإنسان، مشيرًا إلى أن الضغوط الاجتماعية وتدخل الآخرين في الاختيارات الشخصية قد تزيد من الشعور بعدم الرضا.

وشدد على ضرورة احترام استقلالية كل شخص في اتخاذ قراراته، وعدم فرض وجهات النظر الشخصية عليه، خاصة فيما يتعلق بالزواج والعمل والتعليم، مؤكدًا أن تأخر الزواج لا يعني فشل الإنسان، فهناك مجالات أخرى يستطيع من خلالها تحقيق ذاته والنجاح.

وأوضح أن النصيحة ينبغي أن تأتي من شخص يمتلك الحكمة والخبرة والأمانة، مع ضرورة عدم التعامل مع كل النصائح باعتبارها حقائق مطلقة، بل اختيار ما يتناسب مع ظروف الشخص وقدراته.

وحذر من السعي وراء المثالية والكمال عند اتخاذ القرارات، لأن توقع حياة خالية من الأخطاء يصيب الإنسان بالإحباط والقلق، كما نصح بتجنب مقارنة الحياة الشخصية بما يعرضه الآخرون على مواقع التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن التفكير المستمر في كلمة «لو»، والتركيز على تقبل الواقع والتعامل بإيجابية مع الاختيارات.