أطلقت هيئة قضايا الدولة مبادرة إنسانية للتبرع الطوعي والاختياري لصالح أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بالجيزة والمصابين، الذي وقع مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2026، وذلك في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية، وترسيخًا لقيم التكافل والتضامن بين أبناء الوطن.

تخفيف معاناة أسر الضحايا

ودعا المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، مستشاري الهيئة وأعضاءها وموظفيها الإداريين إلى المشاركة في المبادرة الإنسانية، من خلال التبرع الاختياري، كلٌّ بحسب استطاعته ورغبته، للمساهمة في تخفيف معاناة أسر الضحايا ومساندة المصابين في محنتهم.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمانها بأن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر على أداء مهامها الوظيفية، وإنما يمتد إلى المشاركة المجتمعية والعطاء الإنساني، خاصة في أوقات الأزمات والمحن، بما يعكس روح التلاحم والتكافل بين أبناء الشعب المصري.

وأوضحت الهيئة أن التبرعات متاحة للراغبين في المشاركة طواعية، من خلال حساب هيئة قضايا الدولة ببنك مصر، على رقم الحساب التالي:

1350199000004116

وتقدم المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، بخالص الدعاء للمتوفين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.