كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تباين في التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع التهديد الإيراني، إذ يؤيد رئيس الموساد رومان جوفمان شن هجوم إسرائيلي منفرد على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، بينما يفضل رئيس الأركان إيال زامير انتظار قرار واشنطن والتحرك بالتنسيق معها.



جوفمان يدفع نحو تحرك منفرد



وبحسب مصادر أمنية، يتبنى جوفمان موقفًا أكثر تشددًا، مدفوعًا بمخاوف من استمرار إيران في تطوير قدراتها في مجال الأسلحة الكيميائية سرًا وبوتيرة سريعة، معتبرًا أن تأجيل المواجهة قد يضع إسرائيل أمام تهديد يصعب القضاء عليه في المستقبل.



وكان جوفمان قد زار واشنطن قبل ثلاثة أسابيع، وقدم معلومات استخباراتية جديدة بشأن تطور البرنامج الإيراني للأسلحة الكيميائية، وسعى إلى إقناع المسؤولين الأمريكيين بإمكانية تنفيذ هجوم مشترك، انطلاقًا من أن الفرصة المتاحة لإلحاق أضرار كبيرة بالقدرات الإيرانية ليست مفتوحة إلى أجل غير محدود.



زامير يفضل التنسيق مع واشنطن



في المقابل، يرى زامير أن الهجوم يجب أن يتم بالتعاون مع الولايات المتحدة، رغم تأييده التعامل مع التهديد الإيراني، مشيرًا إلى عدم وجود خطر وجودي مباشر في الوقت الراهن يستدعي التحرك بصورة منفردة.



ونقلت المصادر الأمنية أن المعلومات الاستخباراتية لدى الموساد ومديرية المخابرات العسكرية متطابقة، لكن الاختلاف يتعلق بتقدير توقيت الهجوم وطبيعة التحرك العسكري، إذ يعتقد زامير أن المشاركة الأمريكية ستعزز فرص تحقيق نتائج استراتيجية مستدامة.



اختلاف الحسابات العسكرية



وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تمتلك القدرة على تنفيذ هجوم منفرد داخل إيران، كما أظهرت عملية "عام كلافي" التي استهدفت مواقع استراتيجية في عمق الأراضي الإيرانية، لكن تنفيذ حملة مشتركة مع واشنطن يوفر قدرات عسكرية إضافية لا تمتلكها إسرائيل.

وتشمل هذه القدرات قاذفات "بي-2" والأسلحة الخارقة للتحصينات، القادرة على استهداف المنشآت تحت الأرض، إلى جانب القوة النارية الأكبر، والمعلومات الاستخباراتية، والتزود بالوقود جوًا، والدعم اللوجستي ومخزونات الذخيرة.

كما يوفر التعاون الأمريكي دعمًا دفاعيًا أوسع لمواجهة أي رد إيراني محتمل، من خلال أنظمة الاعتراض والقوات البحرية والجوية الأمريكية، بما يسمح بتنفيذ حملة عسكرية أوسع وأطول أمدًا، مع تخفيف الأعباء العملياتية والدفاعية عن إسرائيل.

حسابات سياسية ومخاوف من الرد الإيراني

ولا تقتصر أهمية المشاركة الأمريكية على الجانب العسكري، إذ يمنح الهجوم المشترك إسرائيل غطاءً سياسيًا من واشنطن، ويزيد فرص تحقيق نتائج استراتيجية طويلة الأمد.

في المقابل، يمنح التحرك الإسرائيلي المنفرد تل أبيب حرية أكبر في اتخاذ القرارات العسكرية بعيدًا عن الحسابات السياسية للإدارة الأمريكية، لكن ذلك يثير مخاوف من اختلاف أهداف الطرفين، خصوصًا إذا فضّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العمليات بعد تحقيق مكاسب محدودة أو التوجه نحو اتفاق مع طهران، بينما تسعى إسرائيل إلى مواصلة الهجوم وإلحاق أضرار أكبر بالقدرات الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن إسرائيل ستشن هجومًا منفردًا إذا واجهت تهديدًا وجوديًا مباشرًا، لكنه أكد أن هذا الوضع غير قائم حاليًا.



مخاوف إقليمية من الرد الإيراني



كما تبرز مخاوف إسرائيلية من تعرض حلفائها في المنطقة، سواء المعلنين أو غير المعلنين، لرد إيراني في أعقاب أي هجوم، وهو ما يزيد أهمية التنسيق مع واشنطن التي تدرس بدورها التداعيات الإقليمية لأي تحرك عسكري.

ويتركز الخلاف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفق التقرير، على توقيت المواجهة وطبيعة المشاركة الأمريكية، وليس على ضرورة التعامل مع التهديد الإيراني.

